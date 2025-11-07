Рейтинг@Mail.ru
Жительнице Урала вынесли приговор за убийство двухмесячной дочери - РИА Новости, 07.11.2025
13:29 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/sud-2053432031.html
Жительнице Урала вынесли приговор за убийство двухмесячной дочери
Жительнице Урала вынесли приговор за убийство двухмесячной дочери - РИА Новости, 07.11.2025
Жительнице Урала вынесли приговор за убийство двухмесячной дочери
Свердловский областной суд приговорил жительницу села в Камышловском районе Анастасию Яшенкову, обвиняемую в убийстве своей двухмесячной дочери из-за плача и... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T13:29:00+03:00
2025-11-07T13:29:00+03:00
происшествия
россия
валерий горелых
свердловский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
https://ria.ru/20251106/sud-2053200705.html
https://ria.ru/20251106/sud-2053183635.html
россия
Новости
происшествия, россия, валерий горелых, свердловский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Валерий Горелых, Свердловский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Жительнице Урала вынесли приговор за убийство двухмесячной дочери

Жительнице Свердловской области дали 9 лет за убийство двухмесячной дочери

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноя - РИА Новости. Свердловский областной суд приговорил жительницу села в Камышловском районе Анастасию Яшенкову, обвиняемую в убийстве своей двухмесячной дочери из-за плача и ранее частично признавшей вину, к 9 годам лишения свободы, сообщила пресс-служба суда.
"Свердловский областной суд признал А. Яшенкову виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Ей назначено наказание в виде 9 лет колонии общего режима, с ограничением свободы на 1,5 года", - говорится в сообщении.
Процесс стартовал 24 октября. Тогда пресс-служба Свердловского областного суда сообщала, что мать признала свою вину частично, заявив, что умысла на убийство у нее не было.
По изначальной версии следствия, 25 июня 20-летняя мать двухмесячной девочки разозлилась из-за ее плача и с силой бросила ребенка "на твердую поверхность", из-за чего младенец получил черепно-мозговую травму, от которой скончался. Об этом впоследствии женщина и сама заявляла на допросе. После произошедшего она скрылась с места происшествия, но в итоге была задержана, ей предъявили обвинение в убийстве и арестовали.
Позднее региональное управление СК РФ отмечало, что мать из-за плача и беспокойного поведения дочери решила ее убить, закрыв рот и нос, тем самым перекрыв ей дыхательные пути. В результате девочка погибла от механической асфиксии. Женщину признали вменяемой.
Как уточнял журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, сотрудники полиции задержали мать ребенка на автовокзале сразу по приезде в другой населенный пункт. Прежде чем скрыться, она направила супругу смс, где попрощалась с ним. Отец девочки находился в состоянии шока от случившегося, добавлял представитель полиции.
ПроисшествияРоссияВалерий ГорелыхСвердловский областной судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
