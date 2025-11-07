Жительнице Урала вынесли приговор за убийство двухмесячной дочери

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноя - РИА Новости. Свердловский областной суд приговорил жительницу села в Камышловском районе Анастасию Яшенкову, обвиняемую в убийстве своей двухмесячной дочери из-за плача и ранее частично признавшей вину, к 9 годам лишения свободы, сообщила пресс-служба суда.
"Свердловский областной суд признал А. Яшенкову виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Ей назначено наказание в виде 9 лет колонии общего режима, с ограничением свободы на 1,5 года", - говорится в сообщении.
Обвиняемому в убийстве байкера в Москве вынесли приговор
6 ноября, 15:19
Процесс стартовал 24 октября. Тогда пресс-служба Свердловского областного суда сообщала, что мать признала свою вину частично, заявив, что умысла на убийство у нее не было.
По изначальной версии следствия, 25 июня 20-летняя мать двухмесячной девочки разозлилась из-за ее плача и с силой бросила ребенка "на твердую поверхность", из-за чего младенец получил черепно-мозговую травму, от которой скончался. Об этом впоследствии женщина и сама заявляла на допросе. После произошедшего она скрылась с места происшествия, но в итоге была задержана, ей предъявили обвинение в убийстве и арестовали.
Позднее региональное управление СК РФ отмечало, что мать из-за плача и беспокойного поведения дочери решила ее убить, закрыв рот и нос, тем самым перекрыв ей дыхательные пути. В результате девочка погибла от механической асфиксии. Женщину признали вменяемой.
Как уточнял журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, сотрудники полиции задержали мать ребенка на автовокзале сразу по приезде в другой населенный пункт. Прежде чем скрыться, она направила супругу смс, где попрощалась с ним. Отец девочки находился в состоянии шока от случившегося, добавлял представитель полиции.