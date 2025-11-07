Жительнице Урала вынесли приговор за убийство двухмесячной дочери

Процесс стартовал 24 октября. Тогда пресс-служба Свердловского областного суда сообщала, что мать признала свою вину частично, заявив, что умысла на убийство у нее не было.

По изначальной версии следствия, 25 июня 20-летняя мать двухмесячной девочки разозлилась из-за ее плача и с силой бросила ребенка "на твердую поверхность", из-за чего младенец получил черепно-мозговую травму, от которой скончался. Об этом впоследствии женщина и сама заявляла на допросе. После произошедшего она скрылась с места происшествия, но в итоге была задержана, ей предъявили обвинение в убийстве и арестовали.