Суд вернул протокол по первому делу о поиске экстремистского контента

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноя – РИА Новости. Мировой судья Каменска-Уральского Свердловской области вернул полицейским для устранения недостатков административное дело на местного жителя, составленное за поиск заведомо экстремистских материалов, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.

"Накануне, 6 ноября, мировой судья судебного участка №2 Красногорского судебного района Каменска-Уральского вернула материал об административном правонарушении по статье 13.53 КоАП РФ должностному лицу для устранения недостатков", – сказала собеседница агентства.

Это дело - одно из первых, о которых стало известно, по новой статье, включенной в КоАП летом – по статье 13.53 за поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним.

Как уточнили РИА Новости в оперативных службах, мужчина несколько раз делал запросы в интернете о "Русском добровольческом корпусе*" и батальоне "Азов*" (оба признаны в России террористическими организациями и запрещены), а также "состоял в пабликах неонацистской тематики".

Юрист Сергей Барсуков, представляющий интересы мужчины, в разговоре с агентством настаивает на том, что его подзащитный случайно наткнулся в интернете на статьи о запрещенных организациях.

"Вот абсолютно случайно: молодой человек, любознательный и интересуется всем, что творится внутри нашей страны и за ее пределами, любит историю, географию, характеризуется положительно везде", – сказал собеседник агентства.

Барсуков уточнил, что 24 сентября студент медучреждения ехал утром в автобусе на работу, "бороздил просторы интернета". Спустя десять минут, по словам юриста, на месте назначения его ждали оперативники, которые и увезли его в отдел.

"Там нет доказательств, по которым можно взять и осудить человека", –ответил юрист на вопрос, почему суд вернул протокол на доработку.