Суд вернул протокол по первому делу о поиске экстремистского контента - РИА Новости, 07.11.2025
12:04 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/sud-2053401895.html
Суд вернул протокол по первому делу о поиске экстремистского контента
Суд вернул протокол по первому делу о поиске экстремистского контента - РИА Новости, 07.11.2025
Суд вернул протокол по первому делу о поиске экстремистского контента
Мировой судья Каменска-Уральского Свердловской области вернул полицейским для устранения недостатков административное дело на местного жителя, составленное за... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T12:04:00+03:00
2025-11-07T12:04:00+03:00
происшествия
каменск-уральский
россия
свердловская область
каменск-уральский
россия
свердловская область
происшествия, каменск-уральский, россия, свердловская область
Происшествия, Каменск-Уральский, Россия, Свердловская область
Суд вернул протокол по первому делу о поиске экстремистского контента

Суд на Урале вернул протокол по первому делу о поиске экстремистского контента

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноя – РИА Новости. Мировой судья Каменска-Уральского Свердловской области вернул полицейским для устранения недостатков административное дело на местного жителя, составленное за поиск заведомо экстремистских материалов, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
"Накануне, 6 ноября, мировой судья судебного участка №2 Красногорского судебного района Каменска-Уральского вернула материал об административном правонарушении по статье 13.53 КоАП РФ должностному лицу для устранения недостатков", – сказала собеседница агентства.
Это дело - одно из первых, о которых стало известно, по новой статье, включенной в КоАП летом – по статье 13.53 за поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним.
Как уточнили РИА Новости в оперативных службах, мужчина несколько раз делал запросы в интернете о "Русском добровольческом корпусе*" и батальоне "Азов*" (оба признаны в России террористическими организациями и запрещены), а также "состоял в пабликах неонацистской тематики".
Юрист Сергей Барсуков, представляющий интересы мужчины, в разговоре с агентством настаивает на том, что его подзащитный случайно наткнулся в интернете на статьи о запрещенных организациях.
"Вот абсолютно случайно: молодой человек, любознательный и интересуется всем, что творится внутри нашей страны и за ее пределами, любит историю, географию, характеризуется положительно везде", – сказал собеседник агентства.
Барсуков уточнил, что 24 сентября студент медучреждения ехал утром в автобусе на работу, "бороздил просторы интернета". Спустя десять минут, по словам юриста, на месте назначения его ждали оперативники, которые и увезли его в отдел.
"Там нет доказательств, по которым можно взять и осудить человека", –ответил юрист на вопрос, почему суд вернул протокол на доработку.
* признаны в России террористическими организациями и запрещены
ПроисшествияКаменск-УральскийРоссияСвердловская область
 
 
