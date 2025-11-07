В Подмосковье будут судить криминального авторитета Самарского

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Криминальный авторитет Самарский предстанет перед судом в Подмосковье, в том числе за вымогательство денег у гендиректора частной компании, сообщает прокуратура Московской области.

"Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Подмосковья. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), пунктам "а", "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство), пункту "а" части 3 статьи 161 УК РФ (грабеж)… Уголовное дело направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в июле 1997 года неоднократно судимый криминальный авторитет с прозвищем Самарский занял высшую ступень в криминальной иерархии. Он же, выступая в роли главаря банды, вместе с другим обвиняемым и соучастницей в феврале 2014 года потребовали у гендиректора ООО "ЭлКом" передать им 2 миллиона рублей и право пользования расчетным счетом компании. Руководитель фирмы обеспечил им доступ к счету и отдал более 1,9 миллиона рублей.

Кроме того, обвиняемые с соучастником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, похитили два принадлежащих потерпевшему автомобиля общей стоимостью почти 800 тысяч рублей.