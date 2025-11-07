https://ria.ru/20251107/sud-2053367175.html
Экс-зампреда правительства Омской области осудили за взяточничество
Экс-зампреда правительства Омской области осудили за взяточничество - РИА Новости, 07.11.2025
Экс-зампреда правительства Омской области осудили за взяточничество
Бывшего зампредседателя правительства Омской области правительства Омской области Владимира Куприянова приговорили к 7 годам колонии по делу о взятках, сообщила РИА Новости, 07.11.2025
Экс-зампред правительства Омской области Куприянов осудили на 7 лет за взятки
ОМСК, 7 ноя - РИА Новости. Бывшего зампредседателя правительства Омской области правительства Омской области Владимира Куприянова приговорили к 7 годам колонии по делу о взятках, сообщила прокуратура региона.
По версии следствия, с 2018 по 2023 год Куприянов, занимавший пост министра труда и социального развития Омской области
, получил от директора подведомственного дома-интерната взятки и имущество, а также услуги по изготовлению на приусадебном участке спортивного комплекса на общую сумму 647 тысяч рублей. Взамен он организовал прохождение директором учреждения аттестации на соответствие занимаемой должности, получение премий и награждение, а также дополнительны выплаты учреждению на сумму более 4,5 миллионов рублей. Любинский районный суд Омской области признал его виновным в получении взятки в крупном размере.
"С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере около 13 миллионов рублей, с лишением права в течение 4 лет занимать определенные должности. Суд также постановил конфисковать в доход государства почти 500 тысяч рублей и имущество, полученные в качестве взятки, а также лишить Владимира Куприянова почетного звания "Заслуженный работник государственной гражданской службы Омской области", – говорится в сообщении.
Куприянов, которого арестовали в Москве
в июне 2024 года, вину не признал.
Суд арестовал его имущество и денежные средства на сумму 26,6 миллиона рублей, а также сохранил арест на более 13 миллионов рублей на банковских счетах экс-чиновника.