Экс-зампреда правительства Омской области осудили за взяточничество

"С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере около 13 миллионов рублей, с лишением права в течение 4 лет занимать определенные должности. Суд также постановил конфисковать в доход государства почти 500 тысяч рублей и имущество, полученные в качестве взятки, а также лишить Владимира Куприянова почетного звания "Заслуженный работник государственной гражданской службы Омской области", – говорится в сообщении.