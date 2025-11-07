ЕК потребовала от стран, не входящих в ЕС, поддержать решение по шенгену

БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Страны, входящие в шенгенское пространство, но не являющиеся членами ЕС, включая Швейцарию, Лихтенштейн, Норвегию и Исландию, а также обладающая особым статусом Дания должны присоединиться к решению ЕС об ограничении выдачи многократных шенгенских виз гражданам России, следует из решения Еврокомиссии.

Там, в частности, сообщается, что поскольку указанные страны ранее присоединились к различным законодательным актам об унифицировании действий в рамках политики шенгенской зоны, они должны участвовать в решении стран Евросоюза.

Например, в ЕК указали, что поскольку Дания "решила внедрить Регламент ( ЕС ) № 810/2009, который основывается на Шенгенском соглашении… она обязана в соответствии с международным правом выполнять данное решение".

Примерно такая же мотивация содержится и в пунктах, касающихся не входящих в ЕС стран шенгена.

Еврокомиссия в пятницу по согласованию со странами ЕС объявила об ограничении выдачи гражданам России многократных шенгенских виз. Теперь россиянам будет необходимо при каждой поездке запрашивать отдельное разрешение.

При этом действующие мультивизы не отменяются автоматически, но страны на свое усмотрение могут сокращать срок их действия.