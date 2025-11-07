Рейтинг@Mail.ru
07.11.2025

ЕК потребовала от стран, не входящих в ЕС, поддержать решение по шенгену
16:26 07.11.2025
ЕК потребовала от стран, не входящих в ЕС, поддержать решение по шенгену
ЕК потребовала от стран, не входящих в ЕС, поддержать решение по шенгену
ЕК потребовала от стран, не входящих в ЕС, поддержать решение по шенгену

ЕК призвала Швейцарию и Данию поддержать запрет на мультишенген для россиян

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Страны, входящие в шенгенское пространство, но не являющиеся членами ЕС, включая Швейцарию, Лихтенштейн, Норвегию и Исландию, а также обладающая особым статусом Дания должны присоединиться к решению ЕС об ограничении выдачи многократных шенгенских виз гражданам России, следует из решения Еврокомиссии.
Там, в частности, сообщается, что поскольку указанные страны ранее присоединились к различным законодательным актам об унифицировании действий в рамках политики шенгенской зоны, они должны участвовать в решении стран Евросоюза.
Заграничный паспорт - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Уже выданные россиянам шенгенские визы действительны, заявили в ЕК
Вчера, 15:05
Например, в ЕК указали, что поскольку Дания "решила внедрить Регламент (ЕС) № 810/2009, который основывается на Шенгенском соглашении… она обязана в соответствии с международным правом выполнять данное решение".
Примерно такая же мотивация содержится и в пунктах, касающихся не входящих в ЕС стран шенгена.
Еврокомиссия в пятницу по согласованию со странами ЕС объявила об ограничении выдачи гражданам России многократных шенгенских виз. Теперь россиянам будет необходимо при каждой поездке запрашивать отдельное разрешение.
При этом действующие мультивизы не отменяются автоматически, но страны на свое усмотрение могут сокращать срок их действия.
Кроме того, страны также на свое усмотрение могут продолжить в индивидуальных случаях выдавать многократные визы.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Германия выполнит требование ЕК об ограничении выдачи шенгенских виз
Вчера, 14:46
 
В миреДанияРоссияШвейцарияЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
