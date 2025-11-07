https://ria.ru/20251107/stranaua-2053549702.html
Водителя Джоли отпустили из военкомата, сообщили СМИ
2025-11-07T20:10:00+03:00
2025-11-07T20:10:00+03:00
2025-11-07T20:14:00+03:00
в мире
украина
николаевская область
херсон
вооруженные силы украины
украина
николаевская область
херсон
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости.
Водитель приехавшей на Украину голливудской актрисы Анджелины Джоли Дмитрий Пищиков, ранее задержанный сотрудниками военкомата в Николаевской области, записал видео, в котором сообщил, что его освободили, передает
в пятницу издание "Страна.ua".
Ранее ряд украинских СМИ сообщили о визите Джоли в подконтрольный ВСУ Херсон
с гуманитарной миссией. В среду украинское издание "Страна.ua
" сообщило, что Джоли пришлось лично вызволять одного из сопровождавших ее кортеж граждан Украины
из военкомата в Николаевской области
. Агентство УНИАН со ссылкой на источники в сухопутных войсках передавало, что попавший в военкомат в Николаевской области гражданин Украины Дмитрий Пищиков оказался водителем актрисы и теперь готовится к военной службе по мобилизации. Ранее в пятницу издание "Обозреватель" со ссылкой на девушку Пищикова Юлию Лотицкую сообщило, что его до сих пор удерживают в военкомате в Николаевской области.
"Освобожденный из ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) водитель из кортежа Анджелины Джоли записал видео. Дмитрий пообещал позже рассказать, что случилось. Говорит, что с ним все в порядке, никто ни от кого не убегал, никто не прятался", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Сам Пищиков на видео заявил, что "ничего страшного не произошло", и призвал граждан не разводить панику.