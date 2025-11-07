Рейтинг@Mail.ru
Водителя Джоли отпустили из военкомата, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:10 07.11.2025 (обновлено: 20:14 07.11.2025)
https://ria.ru/20251107/stranaua-2053549702.html
Водителя Джоли отпустили из военкомата, сообщили СМИ
Водителя Джоли отпустили из военкомата, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.11.2025
Водителя Джоли отпустили из военкомата, сообщили СМИ
Водитель приехавшей на Украину голливудской актрисы Анджелины Джоли Дмитрий Пищиков, ранее задержанный сотрудниками военкомата в Николаевской области, записал... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T20:10:00+03:00
2025-11-07T20:14:00+03:00
в мире
украина
николаевская область
херсон
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053139181_0:310:1101:929_1920x0_80_0_0_e61021226fda7a6468ed19cc6cf10d48.jpg
https://ria.ru/20251107/ukraina-2053321135.html
украина
николаевская область
херсон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053139181_0:207:1101:1032_1920x0_80_0_0_3924ddec3aaa31bba4c76daf806725db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, николаевская область, херсон, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Николаевская область, Херсон, Вооруженные силы Украины
Водителя Джоли отпустили из военкомата, сообщили СМИ

Водителя Джоли отпустили из николаевского военкомата

© Фото : соцсетиАнджелина Джоли
Анджелина Джоли - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Фото : соцсети
Анджелина Джоли. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Водитель приехавшей на Украину голливудской актрисы Анджелины Джоли Дмитрий Пищиков, ранее задержанный сотрудниками военкомата в Николаевской области, записал видео, в котором сообщил, что его освободили, передает в пятницу издание "Страна.ua".
Ранее ряд украинских СМИ сообщили о визите Джоли в подконтрольный ВСУ Херсон с гуманитарной миссией. В среду украинское издание "Страна.ua" сообщило, что Джоли пришлось лично вызволять одного из сопровождавших ее кортеж граждан Украины из военкомата в Николаевской области. Агентство УНИАН со ссылкой на источники в сухопутных войсках передавало, что попавший в военкомат в Николаевской области гражданин Украины Дмитрий Пищиков оказался водителем актрисы и теперь готовится к военной службе по мобилизации. Ранее в пятницу издание "Обозреватель" со ссылкой на девушку Пищикова Юлию Лотицкую сообщило, что его до сих пор удерживают в военкомате в Николаевской области.
"Освобожденный из ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) водитель из кортежа Анджелины Джоли записал видео. Дмитрий пообещал позже рассказать, что случилось. Говорит, что с ним все в порядке, никто ни от кого не убегал, никто не прятался", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Сам Пищиков на видео заявил, что "ничего страшного не произошло", и призвал граждан не разводить панику.
Актриса Анджелина Джоли в Херсоне - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
"Перерос в хаос": СМИ рассказали, что случилось с Джоли на Украине
Вчера, 01:49
 
В миреУкраинаНиколаевская областьХерсонВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала