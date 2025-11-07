Рейтинг@Mail.ru
Хегсет назвал цели возможной атаки на США - РИА Новости, 07.11.2025
23:52 07.11.2025
Хегсет назвал цели возможной атаки на США
Хегсет назвал цели возможной атаки на США

Хегсет: целями возможной атаки на США могут стать пути снабжения

Глава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Министр войны США Пит Хегсет считает, что целями возможной атаки на США станут пути снабжения, склады и информационные системы, а Соединенные Штаты способны вести боевые действия, пока действует система снабжения.
"Мы можем вести боевые действия только пока нас поддерживает наша логистика. Наши противники знают это, и они будут атаковать наши пути снабжения, порты, аэродромы, склады и информационные системы, чтобы нас дезорганизовать", - сказал Хегсет в ходе выступления перед лидерами промышленности, военными руководителями и правительственными чиновниками.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Пентагон создаст подразделение для ускорения производства и доставки оружия
