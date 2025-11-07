Рейтинг@Mail.ru
Орбан раскритиковал администрацию Байдена из-за конфликта на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:34 07.11.2025
Орбан раскритиковал администрацию Байдена из-за конфликта на Украине
Орбан раскритиковал администрацию Байдена из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 07.11.2025
Орбан раскритиковал администрацию Байдена из-за конфликта на Украине
Если бы не давление со стороны прежнего правительства США, конфликт на Украине не зашел бы настолько далеко, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T22:34:00+03:00
2025-11-07T22:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
венгрия
дональд трамп
виктор орбан
сша
украина
венгрия
в мире, сша, украина, венгрия, дональд трамп, виктор орбан
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Венгрия, Дональд Трамп, Виктор Орбан
Орбан раскритиковал администрацию Байдена из-за конфликта на Украине

Орбан: конфликт на Украине не зашел бы так далеко, если бы не прежние власти США

© AP Photo / Evan VucciПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом
© AP Photo / Evan Vucci
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Если бы не давление со стороны прежнего правительства США, конфликт на Украине не зашел бы настолько далеко, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.
"Ситуация не зашла бы настолько далеко, если бы не то давление со стороны прежнего правительства (США - ред.)", - сказал он перед началом переговоров с Трампом в Белом доме.
По его мнению, при Трампе на посту президента США военного конфликта между Украиной и Россией не было бы. Орбан пояснил, что без давления со стороны правительства США в 2022 году европейцы не заняли бы такую жесткую позицию, которую они занимают сегодня.
"Помните, что большие европейские страны первоначально отказывались вовлекаться дальше, чем просто предоставлять какие-то гуманитарные вещи. Так что давление шло со стороны Соединенных Штатов, чтобы Европа заняла более провоенную позицию. Это факт истории", - уточнил венгерский премьер.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Орбан заявил, что исход конфликта на Украине предопределен
18 октября, 04:30
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаВенгрияДональд ТрампВиктор Орбан
 
 
Версия 2023.1 Beta
