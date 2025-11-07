https://ria.ru/20251107/ssha-2053570072.html
Орбан раскритиковал администрацию Байдена из-за конфликта на Украине
Орбан раскритиковал администрацию Байдена из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 07.11.2025
Орбан раскритиковал администрацию Байдена из-за конфликта на Украине
Если бы не давление со стороны прежнего правительства США, конфликт на Украине не зашел бы настолько далеко, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T22:34:00+03:00
2025-11-07T22:34:00+03:00
2025-11-07T22:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
венгрия
дональд трамп
виктор орбан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053559420_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_004b4bf16bec2e3f462c9e7b2887d65f.jpg
https://ria.ru/20251018/orban-2049034174.html
сша
украина
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053559420_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_a67c2176d73555661fab9c530e50ab0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, венгрия, дональд трамп, виктор орбан
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Венгрия, Дональд Трамп, Виктор Орбан
Орбан раскритиковал администрацию Байдена из-за конфликта на Украине
Орбан: конфликт на Украине не зашел бы так далеко, если бы не прежние власти США