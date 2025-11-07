Рейтинг@Mail.ru
США поддержали идею использования активов России, сообщило Reuters
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:29 07.11.2025
США поддержали идею использования активов России, сообщило Reuters
США поддержали идею использования активов России, сообщило Reuters - РИА Новости, 07.11.2025
США поддержали идею использования активов России, сообщило Reuters
США полностью поддерживают идею использования ЕС замороженных российских активов для поддержки Украины, передает агентство Рейтер со ссылкой на американского... РИА Новости, 07.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
евросоюз
санкции в отношении россии
украина
сша
в мире, украина, сша, евросоюз, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Евросоюз, Санкции в отношении России
США поддержали идею использования активов России, сообщило Reuters

Reuters: США поддержали идею ЕС использовать замороженные российские активы

Белый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. США полностью поддерживают идею использования ЕС замороженных российских активов для поддержки Украины, передает агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника.
"США полностью поддерживают использование Европейским союзом замороженных российских активов в качестве инструмента поддержки Украины и прекращения войны с Россией", - говорится в материале агентства.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США
Американские сенаторы представили проект конфискации российских активов
20 сентября, 04:55
20 сентября, 04:55
 
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Евросоюз, Санкции в отношении России
 
 
