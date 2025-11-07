https://ria.ru/20251107/ssha-2053563938.html
США поддержали идею использования активов России, сообщило Reuters
США полностью поддерживают идею использования ЕС замороженных российских активов для поддержки Украины, передает агентство Рейтер со ссылкой на американского... РИА Новости, 07.11.2025
США поддержали идею использования активов России, сообщило Reuters
