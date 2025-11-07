Рейтинг@Mail.ru
21:04 07.11.2025 (обновлено: 21:08 07.11.2025)
Орбан обсудит с Трампом вклад Венгрии в переговоры по Украине
в мире, венгрия, украина, сша, виктор орбан, дональд трамп, санкции в отношении россии
В мире, Венгрия, Украина, США, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Санкции в отношении России
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом вклад, который Будапешт может внести в мирные переговоры по Украине.
"Мы также намерены обсудить вопрос Украины и того, какой вклад Венгрия может внести в мирные усилия" , - сказал Орбан перед началом переговоров с Трампом.
В миреВенгрияУкраинаСШАВиктор ОрбанДональд ТрампСанкции в отношении России
 
 
Заголовок открываемого материала