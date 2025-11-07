https://ria.ru/20251107/ssha-2053559258.html
Орбан обсудит с Трампом вклад Венгрии в переговоры по Украине
Орбан обсудит с Трампом вклад Венгрии в переговоры по Украине - РИА Новости, 07.11.2025
Орбан обсудит с Трампом вклад Венгрии в переговоры по Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом вклад, который Будапешт может внести в мирные переговоры... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T21:04:00+03:00
2025-11-07T21:04:00+03:00
2025-11-07T21:08:00+03:00
в мире
венгрия
украина
сша
виктор орбан
дональд трамп
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053559041_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_45f10ee70da46f395aa6c671c08d612a.jpg
https://ria.ru/20251107/ssha-2053558836.html
венгрия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053559041_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_a6e661f34cadf827822037b7b0ba244c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, украина, сша, виктор орбан, дональд трамп, санкции в отношении россии
В мире, Венгрия, Украина, США, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Санкции в отношении России
Орбан обсудит с Трампом вклад Венгрии в переговоры по Украине
Орбан обсудит с Трампом вклад Венгрии в мирные переговоры по Украине