Орбан заявил о наличии у Венгрии идей для сотрудничества с США
У Венгрии есть много идей для сотрудничества с США, включая экономическую и военную сферу, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу в ходе... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T21:00:00+03:00
2025-11-07T21:00:00+03:00
2025-11-07T22:01:00+03:00
в мире
венгрия
сша
виктор орбан
дональд трамп
санкции в отношении россии
венгрия
сша
Орбан заявил о наличии у Венгрии идей для сотрудничества с США
Орбан: у Венгрии есть много идей для сотрудничества с США
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. У Венгрии есть много идей для сотрудничества с США, включая экономическую и военную сферу, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.
«
"У нас сегодня есть много идей (для сотрудничества - ред.). Экономическое сотрудничество, сотрудничество в военной сфере и политическое сотрудничество", - сказал Орбан
перед началом переговоров с Трампом
в Белом доме.
Глава венгерского правительства также заявил, что США
и Венгрия
находятся в хорошей позиции, чтобы открыть новую главу в отношениях между двумя странами - главу "золотого века".
Орбан заявил накануне, что отношения Венгрии и США улучшились с приходом к власти в Соединенных Штатах Трампа. Как заметил премьер, "исчезли" санкции, которые вводили против Венгрии по политическим причинам, американские фонды прекратили спонсировать неправительственные организации, также США восстановили безвизовый режим.