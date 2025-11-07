Рейтинг@Mail.ru
Орбан заявил о наличии у Венгрии идей для сотрудничества с США
21:00 07.11.2025 (обновлено: 22:01 07.11.2025)
Орбан заявил о наличии у Венгрии идей для сотрудничества с США
Орбан заявил о наличии у Венгрии идей для сотрудничества с США
У Венгрии есть много идей для сотрудничества с США, включая экономическую и военную сферу, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу в ходе... РИА Новости, 07.11.2025
Орбан заявил о наличии у Венгрии идей для сотрудничества с США

Орбан: у Венгрии есть много идей для сотрудничества с США

© AP Photo / Evan VucciПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом
© AP Photo / Evan Vucci
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. У Венгрии есть много идей для сотрудничества с США, включая экономическую и военную сферу, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.
«
"У нас сегодня есть много идей (для сотрудничества - ред.). Экономическое сотрудничество, сотрудничество в военной сфере и политическое сотрудничество", - сказал Орбан перед началом переговоров с Трампом в Белом доме.
Глава венгерского правительства также заявил, что США и Венгрия находятся в хорошей позиции, чтобы открыть новую главу в отношениях между двумя странами - главу "золотого века".
Орбан заявил накануне, что отношения Венгрии и США улучшились с приходом к власти в Соединенных Штатах Трампа. Как заметил премьер, "исчезли" санкции, которые вводили против Венгрии по политическим причинам, американские фонды прекратили спонсировать неправительственные организации, также США восстановили безвизовый режим.
Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Орбан понимает Путина, заявил Трамп
Вчера, 20:59
 
