Орбан заявил о наличии у Венгрии идей для сотрудничества с США

ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. У Венгрии есть много идей для сотрудничества с США, включая экономическую и военную сферу, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

Орбан заявил накануне, что отношения Венгрии и США улучшились с приходом к власти в Соединенных Штатах Трампа. Как заметил премьер, "исчезли" санкции, которые вводили против Венгрии по политическим причинам, американские фонды прекратили спонсировать неправительственные организации, также США восстановили безвизовый режим.