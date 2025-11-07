Рейтинг@Mail.ru
Орбан понимает Путина, заявил Трамп - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:59 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/ssha-2053557885.html
Орбан понимает Путина, заявил Трамп
Орбан понимает Путина, заявил Трамп - РИА Новости, 07.11.2025
Орбан понимает Путина, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что венгерский премьер Виктор Орбан понимает российского лидера Владимира Путина и очень хорошо его знает. РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T20:59:00+03:00
2025-11-07T20:59:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
виктор орбан
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152880/86/1528808627_0:97:2610:1565_1920x0_80_0_0_c828871f40bf574795ba1f0c8cc819cb.jpg
https://ria.ru/20251107/ssha-2053557570.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152880/86/1528808627_0:0:2610:1959_1920x0_80_0_0_8ff449bf6d44739b45cdfe90cc26388c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, виктор орбан, владимир путин
В мире, США, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Владимир Путин
Орбан понимает Путина, заявил Трамп

Трамп: Орбан понимает Путина и очень хорошо его знает

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВладимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что венгерский премьер Виктор Орбан понимает российского лидера Владимира Путина и очень хорошо его знает.
"Он (Орбан - ред.) понимает Путина и очень хорошо его знает", – сказал Трамп в Белом доме в пятницу в ходе встречи с венгерским коллегой.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Трамп рассказал о возможном исключении для Венгрии по российской нефти
Вчера, 20:57
 
В миреСШАДональд ТрампВиктор ОрбанВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала