Орбан понимает Путина, заявил Трамп
Орбан понимает Путина, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что венгерский премьер Виктор Орбан понимает российского лидера Владимира Путина и очень хорошо его знает.
Орбан понимает Путина, заявил Трамп
Трамп: Орбан понимает Путина и очень хорошо его знает