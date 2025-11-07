Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал о возможном исключении для Венгрии по российской нефти - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:57 07.11.2025 (обновлено: 21:07 07.11.2025)
https://ria.ru/20251107/ssha-2053557570.html
Трамп рассказал о возможном исключении для Венгрии по российской нефти
Трамп рассказал о возможном исключении для Венгрии по российской нефти - РИА Новости, 07.11.2025
Трамп рассказал о возможном исключении для Венгрии по российской нефти
США изучают возможность выдачи исключения для Венгрии из санкций против российской нефти, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T20:57:00+03:00
2025-11-07T21:07:00+03:00
в мире
сша
венгрия
россия
дональд трамп
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053558560_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_81bacb36789ec822804fffde6b10d7aa.jpg
https://ria.ru/20251107/ssha-2053556935.html
сша
венгрия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053558560_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5068ddf83ae6824fde18733d61fb4c83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венгрия, россия, дональд трамп, санкции в отношении россии
В мире, США, Венгрия, Россия, Дональд Трамп, Санкции в отношении России
Трамп рассказал о возможном исключении для Венгрии по российской нефти

Трамп изучает вопрос о выдаче исключения для Венгрии на поставки нефти из России

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. США изучают возможность выдачи исключения для Венгрии из санкций против российской нефти, заявил президент США Дональд Трамп.
В конце октября Трамп утверждал, что Орбан просил его исключить Венгрию из санкций против российской нефти, при этом американский лидер отметил, что пока не дал такое разрешение. Как заявлял сам Орбан, Венгрия должна убедить США, что находится в особой позиции, не имея выхода к морю, чтобы получить исключение из санкций на покупку нефти и газа из РФ.
"Мы изучаем этот вопрос, потому что ему (Орбану - ред.) очень сложно получать нефть и газ из других стран, как вы знаете, у них (венгров - ред.) нет преимущества в виде выхода к морю, это великая страна, это большая страна, но у нее нет моря, нет портов", - сказал Трамп в ходе встречи с Орбаном.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Трамп признал, что Венгрии тяжело отказаться от российской нефти
Вчера, 20:56
 
В миреСШАВенгрияРоссияДональд ТрампСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала