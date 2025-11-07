https://ria.ru/20251107/ssha-2053557570.html
Трамп рассказал о возможном исключении для Венгрии по российской нефти
Трамп рассказал о возможном исключении для Венгрии по российской нефти - РИА Новости, 07.11.2025
Трамп рассказал о возможном исключении для Венгрии по российской нефти
США изучают возможность выдачи исключения для Венгрии из санкций против российской нефти, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T20:57:00+03:00
2025-11-07T20:57:00+03:00
2025-11-07T21:07:00+03:00
Трамп рассказал о возможном исключении для Венгрии по российской нефти
Трамп изучает вопрос о выдаче исключения для Венгрии на поставки нефти из России
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. США изучают возможность выдачи исключения для Венгрии из санкций против российской нефти, заявил президент США Дональд Трамп.
В конце октября Трамп
утверждал, что Орбан просил его исключить Венгрию
из санкций против российской нефти, при этом американский лидер отметил, что пока не дал такое разрешение. Как заявлял сам Орбан, Венгрия должна убедить США
, что находится в особой позиции, не имея выхода к морю, чтобы получить исключение из санкций на покупку нефти и газа из РФ
.
"Мы изучаем этот вопрос, потому что ему (Орбану - ред.) очень сложно получать нефть и газ из других стран, как вы знаете, у них (венгров - ред.) нет преимущества в виде выхода к морю, это великая страна, это большая страна, но у нее нет моря, нет портов", - сказал Трамп в ходе встречи с Орбаном.