Трамп рассказал о возможном исключении для Венгрии по российской нефти

"Мы изучаем этот вопрос, потому что ему (Орбану - ред.) очень сложно получать нефть и газ из других стран, как вы знаете, у них (венгров - ред.) нет преимущества в виде выхода к морю, это великая страна, это большая страна, но у нее нет моря, нет портов", - сказал Трамп в ходе встречи с Орбаном.