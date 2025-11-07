https://ria.ru/20251107/ssha-2053554608.html
Трамп увидел шанс на встречу с Путиным в Венгрии
Трамп увидел шанс на встречу с Путиным в Венгрии - РИА Новости, 07.11.2025
Трамп увидел шанс на встречу с Путиным в Венгрии
Президент США Дональд Трамп не исключил возможность встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште. РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T20:41:00+03:00
2025-11-07T20:41:00+03:00
2025-11-07T22:14:00+03:00
