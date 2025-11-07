Рейтинг@Mail.ru
Трамп увидел шанс на встречу с Путиным в Венгрии
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:41 07.11.2025 (обновлено: 22:14 07.11.2025)
Трамп увидел шанс на встречу с Путиным в Венгрии
Трамп увидел шанс на встречу с Путиным в Венгрии - РИА Новости, 07.11.2025
Трамп увидел шанс на встречу с Путиным в Венгрии
Президент США Дональд Трамп не исключил возможность встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште. РИА Новости, 07.11.2025
Трамп увидел шанс на встречу с Путиным в Венгрии

Трамп допустил, что встреча с Путиным в Будапеште состоится

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи
ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил возможность встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште.
«

"Шанс есть всегда", — сказал он журналистам на переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Украине теперь нужно продержаться всего один год
5 ноября, 08:00
Он отметил, что собирается обсудить такую возможность с венгерским премьером. В качестве причины, почему саммит так и не состоялся, он указал на то, что российские войска на Украине "не хотят останавливаться".

Накануне Орбан заявил, что встреча может состояться через несколько дней после того, как Москва и Вашингтон урегулируют "один-два" вопроса. Путин и Трамп договорились о ней в конце октября, однако позже американский лидер объявил об отмене саммита. Тем не менее, Кремль и Белый дом не исключали, что лидеры могут увидеться в будущем.

Трамп признал на переговорах с Орбаном, что Украина "стала меньше", имея в виду потерю значительной части территорий. Орбан, в свою очередь, отметил, что собирается представить хозяину Белого дома некоторые идеи по украинскому урегулированию. Американский лидер выразил их общую уверенность в возможности скорого окончания конфликта.
«

"Иногда людям приходится сражаться чуть дольше, но, думаю, мы согласны с тем, что война закончится в не столь отдаленном будущем".

Президент США Дональд Трамп
Дональд Трамп
президент США
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Ставим на русских: США убедились, что Россия в любом случае победит
4 ноября, 08:00
По его словам, украинский конфликт достался ему от предшественника — Джо Байдена, но он намерен добиться прекращения боев.
«

"Я унаследовал этот бардак, и мы с ним разбираемся, так же как и с восемью войнами, которые мы уже завершили", — заявил он.

При этом Трамп ушел от прямого ответа на вопрос о возможности закупок Венгрией российской нефти, назвав Орбана великим лидером. Он признал, что этой стране тяжело отказаться таких поставок из-за своего географического положения, пообещав изучить вопрос ее исключения из санкций против против российских компаний.

Две недели назад США ввели санкции против российских поставщиков энергоносителей и их дочерних компаний, в частности "Лукойла", который занимается поставками нефти в Венгрию. Ранее в пятницу глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил о намерении Будапешта подписать ядерное соглашение с Вашингтоном, указав на необходимость сохранения возможности закупки энергоресурсов у России без санкций.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Европа начала бить США их же оружием
5 ноября, 08:00

Переговоры по Украине

Последний раз Путин и Трамп лично обсуждали урегулирование украинского конфликта на Аляске 15 августа. Оба лидера охарактеризовали саммит положительно. Российский президент по его итогам заявил о возможности дойти до завершения конфликта.
С начала года Россия и Украина провели три раунда переговоров в Стамбуле: 16 мая, 2 июня и 23 июля. По итогам последней встречи страны договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Москва также выразила готовность передать Киеву еще три тысячи тел погибших военных ВСУ и предложила обменяться пленными в количестве не менее 1,2 тысячи с каждой стороны.
Тогда же Россия выступила с инициативой о создании трех рабочих групп по политическим, гуманитарным и военным вопросам, но Украина так и не ответила на нее. С тех пор переговорный процесс встал на паузу. Как отметил Песков, Москва открыта для поисков мирных решений, но киевские власти ушли в пассивную позицию и не хотят продолжать диалог.
Путин не раз заявлял, что Россия выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе — угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения Украины.
Президент России Владимир Путин на церемонии награждения разработчиков крылатой ракеты Буревестник и беспилотного подводного аппарата Посейдон - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
"Это безумие". На Западе высказались о переговорах с Путиным
Вчера, 15:08
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
