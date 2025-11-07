Трамп назвал экс-спикера Пелоси бедствием для Америки

ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал бывшего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси "политической халтурщицей" и "бедствием для Америки", обвинив политика в том, что она незаконно нажила состояние на фондовом рынке.
Ранее 85-летняя Пелоси объявила в видеообращении к избирателям в Сан-Франциско, что не будет баллотироваться в конгресс на следующий срок.
"Нэнси Пелоси, старая и разбитая политическая халтурщица, которая дважды пыталась подвергнуть меня импичменту, но не смогла, наконец уходит в отставку. Она незаконно нажила состояние на фондовом рынке, обманула американское общество и стала бедствием для Америки. Я рад, что зловоние Нэнси Пелоси уходит", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Нэнси Пелоси - одна из самых влиятельных фигур Демократической партии США. Она возглавляла нижнюю палату конгресса и была главным оппонентом президента Дональда Трампа в период его первого срока на посту главы Соединенных Штатов.