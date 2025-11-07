Трамп назвал экс-спикера Пелоси бедствием для Америки

ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал бывшего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси "политической халтурщицей" и "бедствием для Америки", обвинив политика в том, что она незаконно нажила состояние на фондовом рынке.