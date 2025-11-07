В Белом доме оценили влияние шатдауна на экономику США

ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. США недооценили влияние продолжающегося шатдауна на экономику, заявил глава Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет.

« "Воздействие на экономику оказалось гораздо серьезнее, чем мы ожидали, потому что он длится так долго", — сказал он в эфире телеканала Fox Business.

Шатдаун в США

В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун — нередкая ситуация, однако нынешняя приостановка работы правительства стала рекордной по длительности — она продолжается уже 38-е сутки. Это подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом.

Президент Дональд Трамп возложил вину за произошедшее на демократов. Он пообещал использовать шатдаун для массовых сокращений персонала и выплат, а также для того, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.

Республиканцы контролируют обе палаты конгресса, но для принятия законопроекта о продолжении финансирования правительства в сенате им требуется набрать 60 голосов. Сейчас у правящей партии 53 мандата.

Хассет 5 октября заявил, что длительная остановка работы правительства может привести к сокращениям и потерям для ВВП в размере 15 миллиардов долларов в неделю.

Лидеры демократов в конгрессе 5 ноября направили письмо Трампу с призывом срочно провести двухпартийную встречу для обсуждения прекращения шатдауна и решения проблемы в сфере здравоохранения.

Демократы требуют переговоров по продлению субсидий в рамках программы здравоохранения Obamacare. Глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что администрация президента и руководство Республиканской партии по-прежнему готовы обсуждать с Демпартией расходы на здравоохранение, но только после завершения шатдауна.