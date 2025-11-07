В Белом доме оценили влияние шатдауна на экономику США

ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. США недооценили влияние продолжающегося шатдауна на экономику, заявил глава Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет.
«
"Воздействие на экономику оказалось гораздо серьезнее, чем мы ожидали, потому что он длится так долго", — сказал он в эфире телеканала Fox Business.
Шатдаун в США
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун — нередкая ситуация, однако нынешняя приостановка работы правительства стала рекордной по длительности — она продолжается уже 38-е сутки. Это подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом.
Президент Дональд Трамп возложил вину за произошедшее на демократов. Он пообещал использовать шатдаун для массовых сокращений персонала и выплат, а также для того, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Республиканцы контролируют обе палаты конгресса, но для принятия законопроекта о продолжении финансирования правительства в сенате им требуется набрать 60 голосов. Сейчас у правящей партии 53 мандата.
Хассет 5 октября заявил, что длительная остановка работы правительства может привести к сокращениям и потерям для ВВП в размере 15 миллиардов долларов в неделю.
Лидеры демократов в конгрессе 5 ноября направили письмо Трампу с призывом срочно провести двухпартийную встречу для обсуждения прекращения шатдауна и решения проблемы в сфере здравоохранения.
Демократы требуют переговоров по продлению субсидий в рамках программы здравоохранения Obamacare. Глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что администрация президента и руководство Республиканской партии по-прежнему готовы обсуждать с Демпартией расходы на здравоохранение, но только после завершения шатдауна.
Трамп предупредил, что без отмены процедуры, позволяющей меньшинству блокировать решения, конгресс окажется парализован на годы вперед. По его словам, ранее законодательный орган всегда соглашался на временные продления, это первый случай, когда такого не произошло.
Шатдаун в США: что это такое и какие последствия
1 октября, 10:25