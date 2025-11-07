СМИ: в США военные отравились неизвестным порошком после визита Трампа

Рейтинг@Mail.ru
07:50 07.11.2025 (обновлено: 12:05 07.11.2025)
На американской военной базе Эндрюс несколько человек госпитализировали после вскрытия посылки с неизвестным порошком, передает телеканал CNN.
© Getty Images / Kayla BartkowskiВоеннослужащие на военной базе Эндрюс
Военнослужащие на военной базе Эндрюс - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Getty Images / Kayla Bartkowski
Военнослужащие на военной базе Эндрюс. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. На американской военной базе Эндрюс несколько человек госпитализировали после вскрытия посылки с неизвестным порошком, передает телеканал CNN.
В заявлении командования говорится, что после вскрытия пакета эвакуировали одно из зданий. По словам источника телеканала, нескольким военнослужащим, которые в тот момент находились рядом, потребовалась госпитализация.
Другой источник рассказал, что предварительный полевой тест, проведенный командой по работе с опасными материалами, не выявил ничего опасного.
Расследование продолжается. Следователи также изучают пропагандистские материалы, которые были в пакете.
Военная база Эндрюс находится в штате Мэриленд, недалеко от Вашингтона. Ее регулярно используют для служебных поездок президент, вице-президент и другие высокопоставленные чиновники. Дональд Трамп в последний раз был там 5 ноября.
В миреМэрилендСШАДональд Трамп
 
 
