СМИ: в США военные отравились неизвестным порошком после визита Трампа
На американской военной базе Эндрюс несколько человек госпитализировали после вскрытия посылки с неизвестным порошком, передает телеканал CNN.
2025-11-07
2025-11-07T07:50:00+03:00
2025-11-07T12:05:00+03:00
в мире
мэриленд
сша
дональд трамп
мэриленд
сша
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости.
На американской военной базе Эндрюс несколько человек госпитализировали после вскрытия посылки с неизвестным порошком, передает телеканал CNN
.
В заявлении командования говорится, что после вскрытия пакета эвакуировали одно из зданий. По словам источника телеканала, нескольким военнослужащим, которые в тот момент находились рядом, потребовалась госпитализация.
Другой источник рассказал, что предварительный полевой тест, проведенный командой по работе с опасными материалами, не выявил ничего опасного.
Расследование продолжается. Следователи также изучают пропагандистские материалы, которые были в пакете.
Военная база Эндрюс находится в штате Мэриленд
, недалеко от Вашингтона. Ее регулярно используют для служебных поездок президент, вице-президент и другие высокопоставленные чиновники. Дональд Трамп
в последний раз был там 5 ноября.