СМИ: в США военные отравились неизвестным порошком после визита Трампа

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. На американской военной базе Эндрюс несколько человек госпитализировали после вскрытия посылки с неизвестным порошком, передает телеканал CNN

В заявлении командования говорится, что после вскрытия пакета эвакуировали одно из зданий. По словам источника телеканала, нескольким военнослужащим, которые в тот момент находились рядом, потребовалась госпитализация.

Другой источник рассказал, что предварительный полевой тест, проведенный командой по работе с опасными материалами, не выявил ничего опасного.

Расследование продолжается. Следователи также изучают пропагандистские материалы, которые были в пакете.