В "Росконгрессе" назвали цель разработки "Золотого купола" в США
06:39 07.11.2025
В "Росконгрессе" назвали цель разработки "Золотого купола" в США
В "Росконгрессе" назвали цель разработки "Золотого купола" в США
В "Росконгрессе" назвали цель разработки "Золотого купола" в США

"Росконгресс": в рамках "Золотого купола" США создают орбитальную архитектуру

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Система ПРО США "Золотой купол" (А Golden Dome) предполагает создание глобальной сети спутников на низкой околоземной орбите, это полноценная "орбитальная архитектура", говорится в докладе "Росконгресса" "Золотой купол – финансирование и задачи глобальной американской системы ПРО", которым располагает РИА Новости.
"Существенно наращиваются информационные возможности системы командования, контроля, боевого управления и связи (C2BMC), в том числе за счет планируемой в следующем году интеграции данных с новых спутниковых группировок проекта Proliferated Warfighter Space Architecture (PWSA). Предусмотрено создание глобальной сети спутников на низкой околоземной орбите, работающих как единое целое для обеспечения мгновенного обнаружения, непрерывного слеживания и выдачи целеуказания средствам перехвата. А Golden Dome — не просто программа противоракетной обороны. Это полноценная орбитальная архитектура. Данное обстоятельство делает ключевым исполнителем проекта Космические силы США", - говорится в докладе.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
В "Росконгрессе" назвали причину использования "Золотого купола" на Гуаме
Вчера, 04:36
В 2025 году ожидается ввод в эксплуатацию централизованной системы управления Missile Defense Space Enter prise Architecture (MDSEA). Этот программно аппаратный комплекс предназначен для интеграции космических активов ПРО. Его основная задача — создание единой информационной среды. Для этого система обеспечивает сбор, обработку и интеграцию данных от сенсоров различного базирования в рамках единого контура управления.
В рамках проекта PWSA США ускоренными темпами создают орбитальную группировку. Объем запрошенного финансирования достигает 2,58 миллиарда долларов на 2026 финансовый год. Важным этапом программы стал успешный запуск в сентябре 2025 года первой части системы — 21 спутника ретранслятора, которые создадут инфраструктуру для высокоскоростной передачи данных. Следующим по важности событием для обеспечения ПРО станет вывод на низкую околоземную орбиту в 2026 финансовом году 16 спутников слежения. Их основная задача заключается в обнаружении и сопровождении баллистических и гиперзвуковых целей. Выдачей целеуказания для перехватчиков наземного и морского базирования будут заниматься отдельные спутники. Демонстратор технологий системы управления огнем будет выведен на орбиту, вероятнее всего, в конце 2027 – начале 2028 года, говорится в докладе "Росконгресса".
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
В "Росконгрессе" назвали сумму, которую США потратят на "Золотой купол"
Вчера, 03:21
 
В мире
 
 
