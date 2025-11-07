В "Росконгрессе" назвали цель разработки "Золотого купола" в США

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Система ПРО США "Золотой купол" (А Golden Dome) предполагает создание глобальной сети спутников на низкой околоземной орбите, это полноценная "орбитальная архитектура", говорится в докладе "Росконгресса" "Золотой купол – финансирование и задачи глобальной американской системы ПРО", которым располагает РИА Новости.

"Существенно наращиваются информационные возможности системы командования, контроля, боевого управления и связи (C2BMC), в том числе за счет планируемой в следующем году интеграции данных с новых спутниковых группировок проекта Proliferated Warfighter Space Architecture (PWSA). Предусмотрено создание глобальной сети спутников на низкой околоземной орбите, работающих как единое целое для обеспечения мгновенного обнаружения, непрерывного слеживания и выдачи целеуказания средствам перехвата. А Golden Dome — не просто программа противоракетной обороны. Это полноценная орбитальная архитектура. Данное обстоятельство делает ключевым исполнителем проекта Космические силы США", - говорится в докладе.

В 2025 году ожидается ввод в эксплуатацию централизованной системы управления Missile Defense Space Enter prise Architecture (MDSEA). Этот программно аппаратный комплекс предназначен для интеграции космических активов ПРО. Его основная задача — создание единой информационной среды. Для этого система обеспечивает сбор, обработку и интеграцию данных от сенсоров различного базирования в рамках единого контура управления.