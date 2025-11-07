Рейтинг@Mail.ru
07.11.2025
06:27 07.11.2025
Хегсет сообщил о новом ударе по судну с наркоторговцами в Карибском море
Хегсет сообщил о новом ударе по судну с наркоторговцами в Карибском море - РИА Новости, 07.11.2025
Хегсет сообщил о новом ударе по судну с наркоторговцами в Карибском море
Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил об очередном ударе по "судну с наркотеррористами" в Карибском море, уничтожены три человека на его борту. РИА Новости, 07.11.2025
Хегсет сообщил о новом ударе по судну с наркоторговцами в Карибском море

Хегсет: США уничтожили еще одно судно с наркоторговцами в Карибском море

Пит Хегсет. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил об очередном ударе по "судну с наркотеррористами" в Карибском море, уничтожены три человека на его борту.
"Судно перевозило наркотики в Карибском море и было атаковано в международных водах. В результате удара ни один военнослужащий США не пострадал, а трое наркотеррористов, находившихся на борту судна, погибли", - заявил Хегсет в социальной сети Х.
По его словам, удар был нанесен по указанию президента США Дональда Трампа.
Хегсет также отметил, что судно принадлежало организации, признанной террористической.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
