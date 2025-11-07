В "Росконгрессе" назвали причину использования "Золотого купола" на Гуаме

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. США намерены развивать систему ПРО "Золотой купол" на военной базе на Гуаме для противодействия военному потенциалу Китая и КНДР, говорится в докладе "Росконгресса" "Золотой купол – финансирование и задачи глобальной американской системы ПРО", которым располагает РИА Новости.

"В составе регионального сегмента ПРО на Гуаме может быть развернуто около 500 противоракет к началу середине 2030 х годов. Такое количество огневых средств ПРО будет представлять угрозу для китайского потенциала сдерживания", - говорится в докладе.

Авторы подчеркивают, что США на острове Гуам кратно расширяют возможности огневых средств системы противоракетной обороны. До недавнего времени они ограничивались батареей THAAD, включающей шесть пусковых установок.

Начиная с 2021-2022 годов, расширение ПРО на Гуаме является центральным элементом более крупных военных усилий США по переориентации на подготовку к будущим крупномасштабным конфликтам.

С этой целью корпорация MDA реализует программу Defense of Guam Procurement. Она направлена на создание эшелонированной, интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны и предполагает масштабное развертывание как мобильных, так и стационарных противоракетных систем.

На основе опубликованного документа Enhanced integrated air and missile defense system on Guam можно сделать вывод, что в планы США входит размещение на острове 36 пусковых установок в дополнение к шести развернутым. Они прямо не называются в документе, но речь идет о комплексах THAAD, сухопутной версии Aegis, получившей обозначение Aegis Guam, и Patriot.

Несмотря на масштабность плана Пентагона по разработке сложной архитектуры противовоздушной и противоракетной обороны в этом регионе, она начинает обретать форму.