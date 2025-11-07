https://ria.ru/20251107/ssha-2053330521.html
В "Росконгрессе" назвали причину использования "Золотого купола" на Гуаме
США намерены развивать систему ПРО "Золотой купол" на военной базе на Гуаме для противодействия военному потенциалу Китая и КНДР, говорится в докладе... РИА Новости, 07.11.2025
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. США намерены развивать систему ПРО "Золотой купол" на военной базе на Гуаме для противодействия военному потенциалу Китая и КНДР, говорится в докладе "Росконгресса" "Золотой купол – финансирование и задачи глобальной американской системы ПРО", которым располагает РИА Новости.
"В составе регионального сегмента ПРО на Гуаме
может быть развернуто около 500 противоракет к началу середине 2030 х годов. Такое количество огневых средств ПРО будет представлять угрозу для китайского потенциала сдерживания", - говорится в докладе.
Авторы подчеркивают, что США
на острове Гуам кратно расширяют возможности огневых средств системы противоракетной обороны. До недавнего времени они ограничивались батареей THAAD, включающей шесть пусковых установок.
Начиная с 2021-2022 годов, расширение ПРО на Гуаме является центральным элементом более крупных военных усилий США по переориентации на подготовку к будущим крупномасштабным конфликтам.
С этой целью корпорация MDA реализует программу Defense of Guam Procurement. Она направлена на создание эшелонированной, интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны и предполагает масштабное развертывание как мобильных, так и стационарных противоракетных систем.
На основе опубликованного документа Enhanced integrated air and missile defense system on Guam можно сделать вывод, что в планы США входит размещение на острове 36 пусковых установок в дополнение к шести развернутым. Они прямо не называются в документе, но речь идет о комплексах THAAD, сухопутной версии Aegis, получившей обозначение Aegis Guam, и Patriot.
Несмотря на масштабность плана Пентагона
по разработке сложной архитектуры противовоздушной и противоракетной обороны в этом регионе, она начинает обретать форму.
"Первым этапом усиления противоракетных возможностей для защиты Гуама от все более сложных угроз, возникающих со стороны Китая
и КНДР
, стала установка радара AN/TPY 6 и стационарной универсальной пусковой установки Mk 41 в нескольких сотнях метров от местного аэродрома", - говорится в докладе.