В "Росконгрессе" назвали причину использования "Золотого купола" на Гуаме - РИА Новости, 07.11.2025
04:36 07.11.2025
В "Росконгрессе" назвали причину использования "Золотого купола" на Гуаме
2025
В "Росконгрессе" назвали причину использования "Золотого купола" на Гуаме

"Росконгресс": США будут развивать "Золотой купол" на Гуаме против Китая и КНДР

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. США намерены развивать систему ПРО "Золотой купол" на военной базе на Гуаме для противодействия военному потенциалу Китая и КНДР, говорится в докладе "Росконгресса" "Золотой купол – финансирование и задачи глобальной американской системы ПРО", которым располагает РИА Новости.
"В составе регионального сегмента ПРО на Гуаме может быть развернуто около 500 противоракет к началу середине 2030 х годов. Такое количество огневых средств ПРО будет представлять угрозу для китайского потенциала сдерживания", - говорится в докладе.
Океанская многоцелевая система Посейдон - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
"Буревестник" и "Посейдон" обнуляют "Золотой купол" США, считает эксперт
31 октября, 16:04
Авторы подчеркивают, что США на острове Гуам кратно расширяют возможности огневых средств системы противоракетной обороны. До недавнего времени они ограничивались батареей THAAD, включающей шесть пусковых установок.
Начиная с 2021-2022 годов, расширение ПРО на Гуаме является центральным элементом более крупных военных усилий США по переориентации на подготовку к будущим крупномасштабным конфликтам.
С этой целью корпорация MDA реализует программу Defense of Guam Procurement. Она направлена на создание эшелонированной, интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны и предполагает масштабное развертывание как мобильных, так и стационарных противоракетных систем.
На основе опубликованного документа Enhanced integrated air and missile defense system on Guam можно сделать вывод, что в планы США входит размещение на острове 36 пусковых установок в дополнение к шести развернутым. Они прямо не называются в документе, но речь идет о комплексах THAAD, сухопутной версии Aegis, получившей обозначение Aegis Guam, и Patriot.
Несмотря на масштабность плана Пентагона по разработке сложной архитектуры противовоздушной и противоракетной обороны в этом регионе, она начинает обретать форму.
"Первым этапом усиления противоракетных возможностей для защиты Гуама от все более сложных угроз, возникающих со стороны Китая и КНДР, стала установка радара AN/TPY 6 и стационарной универсальной пусковой установки Mk 41 в нескольких сотнях метров от местного аэродрома", - говорится в докладе.
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем Буревестник - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Американские СМИ заявили, что "Буревестник" сможет обойти "Золотой купол"
28 октября, 21:22
 
