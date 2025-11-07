СМИ: авиаперевозчики США начали сокращать количество рейсов из-за шатдауна

ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Американские авиаперевозчики начали уменьшать количество рейсов на фоне решение властей США ограничить перелеты из-за приостановки работы правительства, передает телеканал CNN.
Министр транспорта США Шон Даффи ранее сообщил о сокращении пропускной способности на 10% в 40 аэропортах страны из-за шатдауна.
По информации телеканала, United Airlines с пятницы отменит менее 200 рейсов, что составляет примерно 4% от пятничных вылетов компании. United также отменит около 4% рейсов на выходных.
Авиакомпания Delta сообщила CNN, что в пятницу она заранее отменит примерно 170 рейсов как на магистральных, так и на региональных направлениях.
Еще одна авиакомпания, Southwest Airlines, отменит в пятницу около 100 рейсов.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп подчеркивал, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.