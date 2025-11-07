СМИ: бюджетное управление конгресса США подверглось хакерской атаке

Здание Капитолия в Вашингтоне во время шатдауна. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Бюджетное управление конгресса США (CBO) подверглось взлому со стороны возможных зарубежных хакеров, сообщает газета Бюджетное управление конгресса США (CBO) подверглось взлому со стороны возможных зарубежных хакеров, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.

По информации издания, факт хакерской атаки был обнаружен недавно, и теперь существует опасение, что злоумышленники могли получить доступ к переписке между офисами законодателей и аналитиками, а также к внутренней электронной почте и истории сообщений.

По словам одного из источников, представители управления сообщили законодателям, что, по их мнению, взлом было обнаружен на ранней стадии.

Еще один источник отметил, что некоторые офисы конгресса полностью прекратили переписку с управлением по электронной почте из-за рисков, связанных с кибербезопасностью.