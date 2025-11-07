Рейтинг@Mail.ru
СМИ: бюджетное управление конгресса США подверглось хакерской атаке - РИА Новости, 07.11.2025
00:51 07.11.2025
СМИ: бюджетное управление конгресса США подверглось хакерской атаке
СМИ: бюджетное управление конгресса США подверглось хакерской атаке
Бюджетное управление конгресса США (CBO) подверглось взлому со стороны возможных зарубежных хакеров, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. РИА Новости, 07.11.2025
СМИ: бюджетное управление конгресса США подверглось хакерской атаке

WP: бюджетное управление конгресса США подверглось хакерской атаке

© AP Photo / Mark SchiefelbeinЗдание Капитолия в Вашингтоне во время шатдауна
Здание Капитолия в Вашингтоне во время шатдауна - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Здание Капитолия в Вашингтоне во время шатдауна. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Бюджетное управление конгресса США (CBO) подверглось взлому со стороны возможных зарубежных хакеров, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
По информации издания, факт хакерской атаки был обнаружен недавно, и теперь существует опасение, что злоумышленники могли получить доступ к переписке между офисами законодателей и аналитиками, а также к внутренней электронной почте и истории сообщений.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
В конгрессе США предупредили, что деньги на зарплаты военным кончаются
30 октября, 19:15
По словам одного из источников, представители управления сообщили законодателям, что, по их мнению, взлом было обнаружен на ранней стадии.
Еще один источник отметил, что некоторые офисы конгресса полностью прекратили переписку с управлением по электронной почте из-за рисков, связанных с кибербезопасностью.
Бюджетное управление конгресса является федеральной службой, которая отвечает за предоставление американским законодателям экономической информации.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Трамп призвал конгресс отказаться от одной техпроцедуры, чтобы спасти США
2 ноября, 02:36
 
