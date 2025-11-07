ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Верховный суд США позволил администрации президента Дональда Трампа запретить трансгендерам (движение ЛГБТ* признано в РФ экстремистским и запрещено) указывать в паспорте пол, не соответствующий установленному при рождении.
"Отражение в паспорте пола владельца при рождении нарушает принципы равной защиты не больше, чем указание страны рождения: в обоих случаях правительство лишь подтверждает исторический факт, не подвергая кого-либо иному обращению", - говорится в решении большинства судей.
Ранее глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя ситуацию со снижением доли людей, идентифицирующих себя трансгендерами, заявил, что возвращение "нормальной жизни" связано с тем, что ложные нарративы президента США Джо Байдена были подвергнуты сомнению.
* Движение признано экстремистским и запрещено в РФ
