В США запретили указывать пол, не соответствующий полу при рождении

ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Верховный суд США позволил администрации президента Дональда Трампа запретить трансгендерам (движение ЛГБТ* признано в РФ экстремистским и запрещено) указывать в паспорте пол, не соответствующий установленному при рождении.

"Отражение в паспорте пола владельца при рождении нарушает принципы равной защиты не больше, чем указание страны рождения: в обоих случаях правительство лишь подтверждает исторический факт, не подвергая кого-либо иному обращению", - говорится в решении большинства судей.