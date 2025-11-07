Рейтинг@Mail.ru
В США запретили указывать пол, не соответствующий полу при рождении - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:48 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/ssha-2053317514.html
В США запретили указывать пол, не соответствующий полу при рождении
В США запретили указывать пол, не соответствующий полу при рождении - РИА Новости, 07.11.2025
В США запретили указывать пол, не соответствующий полу при рождении
Верховный суд США позволил администрации президента Дональда Трампа запретить трансгендерам (движение ЛГБТ* признано в РФ экстремистским и запрещено) указывать... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T00:48:00+03:00
2025-11-07T00:48:00+03:00
в мире
россия
сша
дональд трамп
кирилл дмитриев
джо байден
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039723689_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3959e5486259fef87a8fec5e3991a3bb.jpg
https://ria.ru/20250905/oruzhie-2039806495.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039723689_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_96147740dc14e75d1ea04617b14fc50a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, дональд трамп, кирилл дмитриев, джо байден, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Джо Байден, Российский фонд прямых инвестиций
В США запретили указывать пол, не соответствующий полу при рождении

ВС США запретил указывать в паспорте пол, не соответствующий полу при рождении

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Верховного суда в Вашингтоне
Здание Верховного суда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Верховного суда в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Верховный суд США позволил администрации президента Дональда Трампа запретить трансгендерам (движение ЛГБТ* признано в РФ экстремистским и запрещено) указывать в паспорте пол, не соответствующий установленному при рождении.
"Отражение в паспорте пола владельца при рождении нарушает принципы равной защиты не больше, чем указание страны рождения: в обоих случаях правительство лишь подтверждает исторический факт, не подвергая кого-либо иному обращению", - говорится в решении большинства судей.
Ранее глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя ситуацию со снижением доли людей, идентифицирующих себя трансгендерами, заявил, что возвращение "нормальной жизни" связано с тем, что ложные нарративы президента США Джо Байдена были подвергнуты сомнению.
* Движение признано экстремистским и запрещено в РФ
Флаги США на фоне Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
СМИ: трансгендерам в США могут запретить владение оружием
5 сентября, 02:16
 
В миреРоссияСШАДональд ТрампКирилл ДмитриевДжо БайденРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала