ВС России уничтожили живую силу ВСУ на Константиновском направлении
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Российские операторы беспилотников Южного военного округа уничтожили боевиков ВСУ на константиновском направлении, сообщил РИА Новости оператор FPV-дрона с позывным "Сид".
"Ведем изоляцию участка (на константиновском направлении - ред.), который нам обозначил командир. На этот участок заехала ББМ (боевая бронированная машина), оттуда выгрузились восемь человек, зашли (залетел дрон для разведки - ред.) в здание, которое рядом стояло. Мы передали информацию, туда отработала авиация - всех уничтожили", - сказал агентству "Сид".