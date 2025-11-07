ВС России уничтожили живую силу ВСУ на Константиновском направлении

"Ведем изоляцию участка (на константиновском направлении - ред.), который нам обозначил командир. На этот участок заехала ББМ (боевая бронированная машина), оттуда выгрузились восемь человек, зашли (залетел дрон для разведки - ред.) в здание, которое рядом стояло. Мы передали информацию, туда отработала авиация - всех уничтожили", - сказал агентству "Сид".