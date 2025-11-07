Расчеты FPV-дронов "Днепра" уничтожили САУ и пункты управления БПЛА ВСУ

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов Ульяновского гвардейского соединения ВДВ группировки войск "Днепр" уничтожили (САУ) 2С22 "Богдана" и пункты управления БПЛА вооруженных сил Украины на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в министерстве обороны России.
"Оператором разведывательного БПЛА в тыловом районе противника в Запорожской области была обнаружена украинская самоходная артиллерийская установка "Богдана". Координаты цели немедленно были переданы расчетам ударных беспилотников. Серией ударов операторов дронов-камикадзе ульяновских десантников артустановка противника была уничтожена", - сообщили в военном ведомстве.
"Поступили координаты, чтобы доразведать определенный квадрат. Подняли квадрокоптер, при осмотре обнаружили артиллерийскую установку "Богдана" колесного типа. Передали координаты на расчеты FPV-дронов, начали серьезно отрабатывать, по итогу ее сожгли полностью", - рассказал журналистам оператор-разведчик подразделения с позывным "Проводник".
Как отметил в Минобороны, в том же районе разведывательные БПЛА соединения ВДВ обнаружили пункты управления БПЛА противника в заброшенных зданиях, которые были поражены в результате ударов российских войск.