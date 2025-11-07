Рейтинг@Mail.ru
Расчеты FPV-дронов "Днепра" уничтожили САУ и пункты управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 07.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 07.11.2025
Расчеты FPV-дронов "Днепра" уничтожили САУ и пункты управления БПЛА ВСУ
Расчеты FPV-дронов "Днепра" уничтожили САУ и пункты управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 07.11.2025
Расчеты FPV-дронов "Днепра" уничтожили САУ и пункты управления БПЛА ВСУ
Расчеты FPV-дронов Ульяновского гвардейского соединения ВДВ группировки войск "Днепр" уничтожили (САУ) 2С22 "Богдана" и пункты управления БПЛА вооруженных сил... РИА Новости, 07.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
безопасность, запорожская область, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Расчеты FPV-дронов "Днепра" уничтожили САУ и пункты управления БПЛА ВСУ

ВС РФ уничтожили САУ и пункты управления БПЛА ВСУ на Ореховском направлении

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов Ульяновского гвардейского соединения ВДВ группировки войск "Днепр" уничтожили (САУ) 2С22 "Богдана" и пункты управления БПЛА вооруженных сил Украины на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в министерстве обороны России.
"Оператором разведывательного БПЛА в тыловом районе противника в Запорожской области была обнаружена украинская самоходная артиллерийская установка "Богдана". Координаты цели немедленно были переданы расчетам ударных беспилотников. Серией ударов операторов дронов-камикадзе ульяновских десантников артустановка противника была уничтожена", - сообщили в военном ведомстве.
Российские военнослужащие
ВС России поразили гаубицу ВСУ на Константиновском направлении
Вчера, 02:16
"Поступили координаты, чтобы доразведать определенный квадрат. Подняли квадрокоптер, при осмотре обнаружили артиллерийскую установку "Богдана" колесного типа. Передали координаты на расчеты FPV-дронов, начали серьезно отрабатывать, по итогу ее сожгли полностью", - рассказал журналистам оператор-разведчик подразделения с позывным "Проводник".
Как отметил в Минобороны, в том же районе разведывательные БПЛА соединения ВДВ обнаружили пункты управления БПЛА противника в заброшенных зданиях, которые были поражены в результате ударов российских войск.
Российские военнослужащие
Российский боец в одиночку прогнал украинскую ДРГ
Вчера, 05:03
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
