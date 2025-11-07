Российский боец в одиночку прогнал украинскую ДРГ

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Ефрейтор российских ВС Евгений Затонский в ходе выполнения задач спецоперации обнаружил диверсионно-разведывательную группу ВСУ и в одиночку заставил ее отступить, сообщило Минобороны России.

МО уточнило, что Затонский охранял и вел оборону замаскированных опорных пунктов вблизи линии боевого соприкосновения. Во время дежурства он обнаружил скрытное перемещение диверсионно-разведывательной группы ВСУ в направлении российских позиций, отметило министерство. Ефрейтор доложил командованию об обнаружении диверсантов и вступил с ними в бой, подчеркнуло Минобороны.

"Оперативно меняя позиции, Евгений (Затонский) прицельным огнем нанес потери диверсионной группе противника, несмотря на их численное превосходство. В результате ожесточенного боя украинские националисты понесли значительные потери и, оставив раненых, отступили", - говорится в сообщении МО.