Российский боец в одиночку прогнал украинскую ДРГ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 07.11.2025
Российский боец в одиночку прогнал украинскую ДРГ
Российский боец в одиночку прогнал украинскую ДРГ
Ефрейтор российских ВС Евгений Затонский в ходе выполнения задач спецоперации обнаружил диверсионно-разведывательную группу ВСУ и в одиночку заставил ее... РИА Новости, 07.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
россия
Новости
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Алексей Майшев
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Ефрейтор российских ВС Евгений Затонский в ходе выполнения задач спецоперации обнаружил диверсионно-разведывательную группу ВСУ и в одиночку заставил ее отступить, сообщило Минобороны России.
МО уточнило, что Затонский охранял и вел оборону замаскированных опорных пунктов вблизи линии боевого соприкосновения. Во время дежурства он обнаружил скрытное перемещение диверсионно-разведывательной группы ВСУ в направлении российских позиций, отметило министерство. Ефрейтор доложил командованию об обнаружении диверсантов и вступил с ними в бой, подчеркнуло Минобороны.
"Оперативно меняя позиции, Евгений (Затонский) прицельным огнем нанес потери диверсионной группе противника, несмотря на их численное превосходство. В результате ожесточенного боя украинские националисты понесли значительные потери и, оставив раненых, отступили", - говорится в сообщении МО.
Министерство заключило, что самоотверженные и решительные действия Затонского позволили не допустить захвата позиций ВС РФ и избежать потерь среди личного состава.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
