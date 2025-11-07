https://ria.ru/20251107/spetsoperatsiya-2053323088.html
ВС России поразили гаубицу ВСУ на Константиновском направлении
ВС России поразили гаубицу ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости, 07.11.2025
ВС России поразили гаубицу ВСУ на Константиновском направлении
Операторы трех ударных дронов поразили гаубицу Д-20 ВСУ на константиновском направлении, сообщил РИА Новости оператор FPV-дрона Южного военного округа с... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07
2025-11-07T02:16:00+03:00
2025-11-07T02:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
ВС России поразили гаубицу ВСУ на Константиновском направлении
Операторы FPV-дронов поразили гаубицу Д-20 ВСУ на Константиновском направлении
ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Операторы трех ударных дронов поразили гаубицу Д-20 ВСУ на константиновском направлении, сообщил РИА Новости оператор FPV-дрона Южного военного округа с позывным "Ростов".
"FPV-дрон завис (наблюдал - ред.) на дороге (на константиновском направлении - ред.), ждал, пока поедет техника, и на ночной камере с посадки увидел выход ствольного орудия - сразу отработал туда... После выстрела сразу заметили (украинские боевики - ред.), что я к ним подлетаю, живая сила разбежалась, но орудие было Д-20 - установка, мы ее уничтожили тогда тремя дронами", - рассказал агентству военнослужащий.