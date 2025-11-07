ВС России поразили гаубицу ВСУ на Константиновском направлении

"FPV-дрон завис (наблюдал - ред.) на дороге (на константиновском направлении - ред.), ждал, пока поедет техника, и на ночной камере с посадки увидел выход ствольного орудия - сразу отработал туда... После выстрела сразу заметили (украинские боевики - ред.), что я к ним подлетаю, живая сила разбежалась, но орудие было Д-20 - установка, мы ее уничтожили тогда тремя дронами", - рассказал агентству военнослужащий.