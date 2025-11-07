Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили гаубицу ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости, 07.11.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
02:16 07.11.2025
ВС России поразили гаубицу ВСУ на Константиновском направлении
ВС России поразили гаубицу ВСУ на Константиновском направлении
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России поразили гаубицу ВСУ на Константиновском направлении

Операторы FPV-дронов поразили гаубицу Д-20 ВСУ на Константиновском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Операторы трех ударных дронов поразили гаубицу Д-20 ВСУ на константиновском направлении, сообщил РИА Новости оператор FPV-дрона Южного военного округа с позывным "Ростов".
"FPV-дрон завис (наблюдал - ред.) на дороге (на константиновском направлении - ред.), ждал, пока поедет техника, и на ночной камере с посадки увидел выход ствольного орудия - сразу отработал туда... После выстрела сразу заметили (украинские боевики - ред.), что я к ним подлетаю, живая сила разбежалась, но орудие было Д-20 - установка, мы ее уничтожили тогда тремя дронами", - рассказал агентству военнослужащий.
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ на Константиновском направлении
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
