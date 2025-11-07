Следствие ищет соучастников бывшего вице-главы Брянской области

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Соучастники по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в Брянской области, в котором фигурирует бывший вице-губернатор региона Николай Симоненко, находятся на свободе, их устанавливает следствие, указано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Симоненко арестовали в Москве в июле. Мещанский суд Москвы в конце июля отправил его в СИЗО по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями с причинением тяжких последствий. Вину он не признает.

"На свободе продолжают находиться другие соучастники преступления, круг которых на данный момент окончательно не определен", - сказано в материалах.

Под стражу по делу помимо Николая Симоненко ранее отправили его сына и гендиректора "Брянского металлообрабатывающего завода" Юрия Симоненко, а также директора ООО "Данила-Мастер" Александра Яськова и начальника управления капитального строительства Брянской области Евгения Журу.

Ранее им продлили меру пресечения до 21 декабря. До этой же даты продлили срок предварительного следствия по делу.