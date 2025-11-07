Рейтинг@Mail.ru
Следствие ищет соучастников бывшего вице-главы Брянской области - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:39 07.11.2025 (обновлено: 02:40 07.11.2025)
https://ria.ru/20251107/souchastniki-2053324052.html
Следствие ищет соучастников бывшего вице-главы Брянской области
Следствие ищет соучастников бывшего вице-главы Брянской области - РИА Новости, 07.11.2025
Следствие ищет соучастников бывшего вице-главы Брянской области
Соучастники по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в Брянской области, в котором... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T02:39:00+03:00
2025-11-07T02:40:00+03:00
брянская область
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031158859_0:531:2697:2048_1920x0_80_0_0_74022d6854ce724bf5f790cbd0c655a6.jpg
https://ria.ru/20251025/khischeniya-2050520798.html
https://ria.ru/20251024/souchastniki-2050247961.html
брянская область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031158859_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9dee1eafbc6520c433fb82bd3e428397.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянская область, москва
Брянская область, Москва
Следствие ищет соучастников бывшего вице-главы Брянской области

Следствие ищет соучастников бывшего вице-главы Брянской области Симоненко

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВице-губернатор Брянской области Николай Симоненко на заседании суда в Москве
Вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко на заседании суда в Москве - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Соучастники по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в Брянской области, в котором фигурирует бывший вице-губернатор региона Николай Симоненко, находятся на свободе, их устанавливает следствие, указано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Симоненко арестовали в Москве в июле. Мещанский суд Москвы в конце июля отправил его в СИЗО по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями с причинением тяжких последствий. Вину он не признает.
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Обвиняемый в хищениях на белгородских фортификациях указал на соучастника
25 октября, 04:07
"На свободе продолжают находиться другие соучастники преступления, круг которых на данный момент окончательно не определен", - сказано в материалах.
Под стражу по делу помимо Николая Симоненко ранее отправили его сына и гендиректора "Брянского металлообрабатывающего завода" Юрия Симоненко, а также директора ООО "Данила-Мастер" Александра Яськова и начальника управления капитального строительства Брянской области Евгения Журу.
Ранее им продлили меру пресечения до 21 декабря. До этой же даты продлили срок предварительного следствия по делу.
В сентябре Симоненко был уволен с поста вице-губернатора Брянской области в связи с истечением срока полномочий, указано на сайте регионального правительства.
Заместитель губернатора Вологодской области Денис Алексеев в Басманном районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Следствие ищет соучастников обвиняемого замгубернатора Вологодской области
24 октября, 03:56
 
Брянская областьМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала