"Удар по Украине": в Киеве забили тревогу из-за важного события в США - РИА Новости, 07.11.2025
03:05 07.11.2025
"Удар по Украине": в Киеве забили тревогу из-за важного события в США
Президент США Дональд Трамп может полностью отвернуться от Украины из-за необходимости противостоять новому мэру Нью-Йорка Зохрану Мамдани, с таким утверждением РИА Новости, 07.11.2025
в мире
нью-йорк (город)
украина
сша
дональд трамп
нью-йорк (город)
украина
сша
в мире, нью-йорк (город), украина, сша, дональд трамп
В мире, Нью-Йорк (город), Украина, США, Дональд Трамп
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonФлаг Украины
Флаг Украины
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может полностью отвернуться от Украины из-за необходимости противостоять новому мэру Нью-Йорка Зохрану Мамдани, с таким утверждением выступил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"В ближайшее время мы с вами будем какие-то очень интересные вещи наблюдать. Естественно, это удар и по Украине, потому что Трамп должен и будет заниматься обязательно Нью-Йорком", — сказал он в эфире своего YouTube-канала.
Ранее демократический социалист Зохран Мамдани победил на выборах мэра Нью-Йорка. Он стал самым молодым градоначальником в нынешнем тысячелетии и первым мусульманином на этом посту. Мамдани выступает за создание магазинов с дешевыми продуктами, заморозку цен на арендную плату за часть жилья в городе и отмену платы за проезд на автобусах. Президент США Дональд Трамп называл Мамдани коммунистом, обещая прекратить федеральную помощь Нью-Йорку.
"Перерос в хаос": СМИ рассказали, что случилось с Джоли на Украине
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
