"Удар по Украине": в Киеве забили тревогу из-за важного события в США
Президент США Дональд Трамп может полностью отвернуться от Украины из-за необходимости противостоять новому мэру Нью-Йорка Зохрану Мамдани, с таким утверждением РИА Новости, 07.11.2025
