Рейтинг@Mail.ru
В Совбезе назвали ценностную агрессию против СНГ вызовом общей безопасности - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:13 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/sng-2053322795.html
В Совбезе назвали ценностную агрессию против СНГ вызовом общей безопасности
В Совбезе назвали ценностную агрессию против СНГ вызовом общей безопасности - РИА Новости, 07.11.2025
В Совбезе назвали ценностную агрессию против СНГ вызовом общей безопасности
Ценностная агрессия со стороны Запада против государств СНГ является одним из наиболее серьезных вызовов общей безопасности, для ее отражения необходима... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T02:13:00+03:00
2025-11-07T02:13:00+03:00
в мире
россия
германия
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049471747_0:68:2921:1711_1920x0_80_0_0_a90d020ff011de66c1735fc76a323f0d.jpg
https://ria.ru/20251105/belorussiya-2052987024.html
https://ria.ru/20251031/belousov-2052077000.html
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049471747_192:0:2921:2047_1920x0_80_0_0_e3aed7d515f3e128411d75365a613963.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, германия, снг
В мире, Россия, Германия, СНГ
В Совбезе назвали ценностную агрессию против СНГ вызовом общей безопасности

Шевцов: ценностная агрессия против СНГ является вызовом общей безопасности

© РИА Новости / Ертай Сарбасов | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц СНГ
Флаги стран-участниц СНГ - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Ертай Сарбасов
Перейти в медиабанк
Флаги стран-участниц СНГ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Ценностная агрессия со стороны Запада против государств СНГ является одним из наиболее серьезных вызовов общей безопасности, для ее отражения необходима системная работа, и опыт России по сохранению и укреплению традиционных ценностей может помочь, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов.
"Ценностная агрессия против государств СНГ - один из наиболее серьезных вызовов нашей общей безопасности. Для ее отражения необходима системная работа. Опыт России по сохранению и укреплению традиционных ценностей может быть использован и на пространстве СНГ", - заявил Шевцов в интервью газете "Известия".
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
В Белоруссии видят угрозу СНГ в накопленном на Украине оружии
5 ноября, 15:45
По его словам, способность государства отстаивать присущие его народу многовековые традиции - неотъемлемый элемент суверенитета и залог свободного и стабильного развития.
"Во многом поэтому ценностные установки наших стран, как и других государств мирового большинства, подвергаются агрессивному давлению со стороны коллективного Запада. Неолиберальные элиты стремятся извратить их, разрушить традиционные представления о семье, браке как союзе мужчины и женщины, посеять межнациональную рознь, исказить историю", - отметил он.
Шевцов заявил, что в настоящее время со стороны Запада идет целенаправленная работа по тотальной фальсификации истории.
"Опровергается непосредственное участие Запада в становлении нацистского режима, создании военной машины вермахта, провоцировании нападения Германии и ее сателлитов на нашу страну... Иностранные фонды и НПО щедро финансируют псевдонаучные изыскания с целью сформировать негативное отношение к нашей стране. Активно продвигается тезис о якобы насильственной ассимиляции народов и препятствовании их экономическому и культурному развитию. Это приводит к тому, что у части населения стран содружества, особенно у молодежи, формируются негативные установки в отношении России и русского народа", - сказал он.
В подобной ситуации, по его мнению, для формирования у молодого поколения гражданской позиции, самосознания и гордости за свою страну необходимо объективное освещение событий Великой Отечественной войны, основанное на архивных документах, свидетельствах очевидцев и научном знании.
"Личное участие, погружение молодежи в историю Отечества и в события военных лет помогают сберечь живую ткань исторической памяти о подвиге нашего народа, дают важнейшие нравственные ориентиры, которые, уверен, нынешняя молодежь сохранит и передаст по наследству будущим поколениям россиян", - добавил Шевцов.
Флаги стран-участниц 94-го заседания экономического совета СНГ в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Белоусов назвал приоритет военных ведомств государств СНГ
31 октября, 14:00
 
В миреРоссияГерманияСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала