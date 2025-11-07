В Совбезе назвали ценностную агрессию против СНГ вызовом общей безопасности

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Ценностная агрессия со стороны Запада против государств СНГ является одним из наиболее серьезных вызовов общей безопасности, для ее отражения необходима системная работа, и опыт России по сохранению и укреплению традиционных ценностей может помочь, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов.
"Ценностная агрессия против государств СНГ - один из наиболее серьезных вызовов нашей общей безопасности. Для ее отражения необходима системная работа. Опыт России по сохранению и укреплению традиционных ценностей может быть использован и на пространстве СНГ", - заявил Шевцов в интервью газете "Известия".
По его словам, способность государства отстаивать присущие его народу многовековые традиции - неотъемлемый элемент суверенитета и залог свободного и стабильного развития.
"Во многом поэтому ценностные установки наших стран, как и других государств мирового большинства, подвергаются агрессивному давлению со стороны коллективного Запада. Неолиберальные элиты стремятся извратить их, разрушить традиционные представления о семье, браке как союзе мужчины и женщины, посеять межнациональную рознь, исказить историю", - отметил он.
Шевцов заявил, что в настоящее время со стороны Запада идет целенаправленная работа по тотальной фальсификации истории.
"Опровергается непосредственное участие Запада в становлении нацистского режима, создании военной машины вермахта, провоцировании нападения Германии и ее сателлитов на нашу страну... Иностранные фонды и НПО щедро финансируют псевдонаучные изыскания с целью сформировать негативное отношение к нашей стране. Активно продвигается тезис о якобы насильственной ассимиляции народов и препятствовании их экономическому и культурному развитию. Это приводит к тому, что у части населения стран содружества, особенно у молодежи, формируются негативные установки в отношении России и русского народа", - сказал он.
В подобной ситуации, по его мнению, для формирования у молодого поколения гражданской позиции, самосознания и гордости за свою страну необходимо объективное освещение событий Великой Отечественной войны, основанное на архивных документах, свидетельствах очевидцев и научном знании.
"Личное участие, погружение молодежи в историю Отечества и в события военных лет помогают сберечь живую ткань исторической памяти о подвиге нашего народа, дают важнейшие нравственные ориентиры, которые, уверен, нынешняя молодежь сохранит и передаст по наследству будущим поколениям россиян", - добавил Шевцов.
