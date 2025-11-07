Рейтинг@Mail.ru
Словакия не получила 58 тысяч тонн нефти от Хорватии - РИА Новости, 07.11.2025
00:02 07.11.2025
Словакия не получила 58 тысяч тонн нефти от Хорватии
Словакия не получила 58 тысяч тонн нефти от Хорватии
в мире
хорватия
венгрия
словакия
виктор орбан
в мире, хорватия, венгрия, словакия, виктор орбан
В мире, Хорватия, Венгрия, Словакия, Виктор Орбан
Словакия не получила 58 тысяч тонн нефти от Хорватии

© Getty Images / NurPhotoCostfotoТанкер с сырой нефтью у нефтяного терминала порта Циндао
БРАТИСЛАВА, 6 ноя - РИА Новости. Компания-оператор Адриатического нефтепровода (JANAF), который поставляет сырье на нефтеперерабатывающий завод Slovnaft в Братиславе, не смогла обеспечить логистику и доставить словацкой стороне 58 тысяч тонн нефти, поставка которых ожидалась в четверг, сообщило словацкое издание Dennik N.
"Slovnaft утверждает, что сегодня должна была прийти поставка нефти из Хорватии в объеме 58 тысяч тонн, но она не прибыла", - сообщило издание в четверг.
Со ссылкой на пресс-секретаря Slovnaft Антона Молнара издание сообщило, что JANAF не смог обеспечить "необходимые логистические шаги". Молнар сказал изданию, что проблема с поставкой сырья ставит под угрозу экспорт топлива c входящего в венгерский MOL нефтеперерабатывающего завода Slovnaft в Братиславе, производство которого связано с нероссийской нефтью.
Представители словацкой компании ранее сообщили СМИ о задержке в Хорватии 90 тысяч тонн нефти. JANAF в свою очередь отвергла заявления словацкой стороны о задержке поставок, заявив, что нарушений обязательств по договору о транспортировке сырой нефти с ее стороны не было.
Премьер Хорватии Андрей Пленкович в начале октября предложил премьеру Венгрии Виктору Орбану обеспечить поставки нефти на переработку в Венгрию по хорватскому нефтепроводу и заверил в отсутствии намерений наживаться на вооруженном конфликте на Украине.
Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил 30 сентября, что Брюссель и Загреб хотят поставить Венгрию в уязвимое положение, заставив отказаться от нефти из РФ по нефтепроводу "Дружба" и перейти полностью на хорватский нефтепровод JANAF.
Ранее Сийярто сообщил, что Хорватия заинтересована в том, чтобы Венгрия перестала покупать российскую нефть, чтобы хорватский нефтепровод JANAF остался единственным маршрутом венгерского энергоснабжения и Загреб смог еще больше нажиться на этой ситуации, став монополистом. По его словам, испытания последних недель ясно показали, что JANAF не может снабжать Венгрию и Словакию достаточными объемами сырья, а может функционировать только как дополнение к российскому нефтепроводу "Дружба".
