Словакия не получила 58 тысяч тонн нефти от Хорватии

Представители словацкой компании ранее сообщили СМИ о задержке в Хорватии 90 тысяч тонн нефти. JANAF в свою очередь отвергла заявления словацкой стороны о задержке поставок, заявив, что нарушений обязательств по договору о транспортировке сырой нефти с ее стороны не было.