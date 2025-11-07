Рейтинг@Mail.ru
Работы по благоустройству сквера в квартале Свистуха Химок выполнены на 75% - РИА Новости, 07.11.2025
17:44 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/skver-2053516370.html
Работы по благоустройству сквера в квартале Свистуха Химок выполнены на 75%
Работы по благоустройству сквера в квартале Свистуха Химок выполнены на 75% - РИА Новости, 07.11.2025
Работы по благоустройству сквера в квартале Свистуха Химок выполнены на 75%
Работы по благоустройству сквера "Лесная сказка" вблизи школы №30 в квартале Свистуха выполнены на 75%, сообщает пресс-служба администрации Химок. РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T17:44:00+03:00
2025-11-07T17:44:00+03:00
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053515170_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_a60759fd77fc0d425e138a83808c24de.jpg
1920
1920
true
химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
Работы по благоустройству сквера в квартале Свистуха Химок выполнены на 75%

Сквер "Лесная сказка" в квартале Свистуха в Химках благоустроили на 75%

© Фото : пресс-служба администрации городского округа Химки Работы по благоустройству сквера в квартале Свистуха Химок
 Работы по благоустройству сквера в квартале Свистуха Химок - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Фото : пресс-служба администрации городского округа Химки
Работы по благоустройству сквера в квартале Свистуха Химок
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Работы по благоустройству сквера "Лесная сказка" вблизи школы №30 в квартале Свистуха выполнены на 75%, сообщает пресс-служба администрации Химок.
"Подрядчик сообщает, что больший фронт работ – позади. На территории уже проложили кабели – здесь появятся новые системы освещения и видеонаблюдения для обеспечения безопасности. Кроме того, рабочие уже подготовили основания для опор светильников и построили удобную пешеходную дорожку – с дренажной системой", – рассказал руководитель МБУ "Объединенная дирекция парков" Химок Георгий Шишкин.
Теперь специалистам предстоит провести финальные работы в будущем сквере "Лесная сказка": обсыпать дорожки гранитной крошкой, установить фонари и камеры видеонаблюдения, озеленить и благоустроить территорию – здесь появятся новые лавочки, качели и другие элементы для отдыха.
В планах подрядчика – завершить работы до конца текущего месяца.
Инициативу по благоустройству территории вблизи школы №30 выдвинула директор образовательного учреждения Татьяна Кавторева. Благодаря поддержке главы округа Елены Земляковой проект оперативно начали воплощать в жизнь.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
