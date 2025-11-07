https://ria.ru/20251107/skver-2053516370.html
Работы по благоустройству сквера в квартале Свистуха Химок выполнены на 75%
Работы по благоустройству сквера "Лесная сказка" вблизи школы №30 в квартале Свистуха выполнены на 75%, сообщает пресс-служба администрации Химок. РИА Новости, 07.11.2025
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Работы по благоустройству сквера "Лесная сказка" вблизи школы №30 в квартале Свистуха выполнены на 75%, сообщает пресс-служба администрации Химок.
"Подрядчик сообщает, что больший фронт работ – позади. На территории уже проложили кабели – здесь появятся новые системы освещения и видеонаблюдения для обеспечения безопасности. Кроме того, рабочие уже подготовили основания для опор светильников и построили удобную пешеходную дорожку – с дренажной системой", – рассказал руководитель МБУ "Объединенная дирекция парков" Химок Георгий Шишкин.
Теперь специалистам предстоит провести финальные работы в будущем сквере "Лесная сказка": обсыпать дорожки гранитной крошкой, установить фонари и камеры видеонаблюдения, озеленить и благоустроить территорию – здесь появятся новые лавочки, качели и другие элементы для отдыха.
В планах подрядчика – завершить работы до конца текущего месяца.
Инициативу по благоустройству территории вблизи школы №30 выдвинула директор образовательного учреждения Татьяна Кавторева. Благодаря поддержке главы округа Елены Земляковой проект оперативно начали воплощать в жизнь.