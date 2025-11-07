https://ria.ru/20251107/sk-2053445528.html
В Туле задержали мужчину, подозреваемого в убийстве отца бывшей девушки
В Туле задержали мужчину, подозреваемого в убийстве отца бывшей девушки - РИА Новости, 07.11.2025
В Туле задержали мужчину, подозреваемого в убийстве отца бывшей девушки
Туляк пришел в жилище к бывшей девушке, где зарезал ее отца, а матери нанес множество ножевых ранений, сообщили в пресс-службе СУСК России по региону; полиция... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T14:10:00+03:00
2025-11-07T14:10:00+03:00
2025-11-07T14:10:00+03:00
происшествия
россия
тульская область
тула
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20251106/sud-2053200705.html
россия
тульская область
тула
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, тульская область, тула, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Тульская область, Тула, Следственный комитет России (СК РФ)
В Туле задержали мужчину, подозреваемого в убийстве отца бывшей девушки
СК: в Туле задержали подозреваемого в убийстве отца бывшей девушки
ТУЛА, 7 ноя – РИА Новости. Туляк пришел в жилище к бывшей девушке, где зарезал ее отца, а матери нанес множество ножевых ранений, сообщили в пресс-службе СУСК России по региону; полиция задержала подозреваемого.
"Следственными органами СК России
по Тульской области
возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины и покушения на убийство двух женщин. По данным следствия, ночью 07 ноября 2025 года в частном доме, расположенном на улице Саратовской, 26-летний мужчина пришёл в жилище своей бывшей девушки, где нанес удары ножом отцу девушки, от которых тот скончался на месте происшествия, и множественные удары ножом её матери", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, мужчина знал, что бывшая девушка находится в доме, но, не сумев ее обнаружить, поджег кухню и скрылся с места происшествия. Мать экс-возлюбленной госпитализировали в медучреждение.
В пресс-службе УМВД России по Тульской области заявили, что подозреваемый был задержан оперативниками отдела полиции "Привокзальный".
"В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний житель Тулы
. Задержанный доставлен в подразделение следственного органа", - отметили в ведомстве.