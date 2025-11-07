Рейтинг@Mail.ru
В Туле задержали мужчину, подозреваемого в убийстве отца бывшей девушки
14:10 07.11.2025
В Туле задержали мужчину, подозреваемого в убийстве отца бывшей девушки
В Туле задержали мужчину, подозреваемого в убийстве отца бывшей девушки
Туляк пришел в жилище к бывшей девушке, где зарезал ее отца, а матери нанес множество ножевых ранений, сообщили в пресс-службе СУСК России по региону; полиция...
происшествия
россия
тульская область
тула
следственный комитет россии (ск рф)
Новости
происшествия, россия, тульская область, тула, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Тульская область, Тула, Следственный комитет России (СК РФ)
В Туле задержали мужчину, подозреваемого в убийстве отца бывшей девушки

СК: в Туле задержали подозреваемого в убийстве отца бывшей девушки

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
ТУЛА, 7 ноя – РИА Новости. Туляк пришел в жилище к бывшей девушке, где зарезал ее отца, а матери нанес множество ножевых ранений, сообщили в пресс-службе СУСК России по региону; полиция задержала подозреваемого.
"Следственными органами СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины и покушения на убийство двух женщин. По данным следствия, ночью 07 ноября 2025 года в частном доме, расположенном на улице Саратовской, 26-летний мужчина пришёл в жилище своей бывшей девушки, где нанес удары ножом отцу девушки, от которых тот скончался на месте происшествия, и множественные удары ножом её матери", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, мужчина знал, что бывшая девушка находится в доме, но, не сумев ее обнаружить, поджег кухню и скрылся с места происшествия. Мать экс-возлюбленной госпитализировали в медучреждение.
В пресс-службе УМВД России по Тульской области заявили, что подозреваемый был задержан оперативниками отдела полиции "Привокзальный".
"В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний житель Тулы. Задержанный доставлен в подразделение следственного органа", - отметили в ведомстве.
