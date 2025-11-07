В Туле задержали мужчину, подозреваемого в убийстве отца бывшей девушки

ТУЛА, 7 ноя – РИА Новости. Туляк пришел в жилище к бывшей девушке, где зарезал ее отца, а матери нанес множество ножевых ранений, сообщили в пресс-службе СУСК России по региону; полиция задержала подозреваемого.

"Следственными органами СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины и покушения на убийство двух женщин. По данным следствия, ночью 07 ноября 2025 года в частном доме, расположенном на улице Саратовской, 26-летний мужчина пришёл в жилище своей бывшей девушки, где нанес удары ножом отцу девушки, от которых тот скончался на месте происшествия, и множественные удары ножом её матери", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, мужчина знал, что бывшая девушка находится в доме, но, не сумев ее обнаружить, поджег кухню и скрылся с места происшествия. Мать экс-возлюбленной госпитализировали в медучреждение.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области заявили, что подозреваемый был задержан оперативниками отдела полиции "Привокзальный".