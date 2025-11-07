Рейтинг@Mail.ru
Венгрия подпишет с США соглашение в ядерной сфере, заявил Сийярто
18:49 07.11.2025 (обновлено: 19:37 07.11.2025)
Венгрия подпишет с США соглашение в ядерной сфере, заявил Сийярто
Венгрия подпишет с США соглашение в ядерной сфере, заявил Сийярто

Сийярто: Венгрия подпишет с США соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере

Петер Сийярто. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Венгрия подпишет энергетическое соглашение с США и укажет на необходимость сохранения возможности закупки энергоресурсов у России без санкций, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
"Учитывая наши географические реалии, сохранение возможности закупки энергии из России без санкций или правовых ограничений имеет важнейшее значение для энергетической безопасности Венгрии", — написал он в соцсети X.

Будапешт намерен подписать соглашение с Вашингтоном о сотрудничестве в ядерной сфере, следует из публикации министра. Предстоящая сегодня встреча венгерского премьера Виктора Орбана с американским лидером Дональдом Трампом имеет стратегически важное значение для Венгрии, отметил он.
В конце октября Орбан заявил, что в Штатах могут не осознавать в полной мере необходимость исключения Будапешта из санкций против российских компаний.

За неделю до этого США ввели санкции против российских поставщиков энергоносителей и их дочерних компаний, в частности "Лукойла", который занимается поставками нефти в Венгрию.

Орбан собирался донести до Трампа позицию о том, что страна не имеет выхода к морю, а собственной нефти ей не хватит для полноценного снабжения, при этом без российских энергоносителей цены в Венгрии на них взлетят.
