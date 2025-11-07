Венгрия подпишет с США соглашение в ядерной сфере, заявил Сийярто

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Венгрия подпишет энергетическое соглашение с США и укажет на необходимость сохранения возможности закупки энергоресурсов у России без санкций, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

"Учитывая наши географические реалии, сохранение возможности закупки энергии из России без санкций или правовых ограничений имеет важнейшее значение для энергетической безопасности Венгрии", — написал он в соцсети X .

В конце октября Орбан заявил, что в Штатах могут не осознавать в полной мере необходимость исключения Будапешта из санкций против российских компаний.

За неделю до этого США ввели санкции против российских поставщиков энергоносителей и их дочерних компаний, в частности "Лукойла", который занимается поставками нефти в Венгрию.

Орбан собирался донести до Трампа позицию о том, что страна не имеет выхода к морю, а собственной нефти ей не хватит для полноценного снабжения, при этом без российских энергоносителей цены в Венгрии на них взлетят.