Две белгородские школы стали лучшими по итогам всероссийского конкурса - РИА Новости, 07.11.2025
Белгородская область
Белгородская область
 
14:09 07.11.2025
Две белгородские школы стали лучшими по итогам всероссийского конкурса
Две белгородские школы стали лучшими по итогам всероссийского конкурса
Две белгородские школы признаны одними из лучших в стране по итогам Всероссийского конкурса "Большая перемена", сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав
2025
вячеслав гладков, белгород
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгород
БЕЛГОРОД, 7 ноя – РИА Новости. Две белгородские школы признаны одними из лучших в стране по итогам Всероссийского конкурса "Большая перемена", сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Две школы Белгородской области — лицей № 9 и Центр образования № 6 города Белгорода — вошли в престижный топ-25 лучших школ России по итогам командного трека и получили денежные призы по 2 млн рублей на реализацию проектов по изменению инфраструктуры учреждения, способствующих развитию компетенций учащихся", - сообщил губернатор.
Победителей и призёров шестого сезона Всероссийского конкурса "Большая перемена" наградили в международном детском центре "Артек".
Кроме того, в финале "Большой перемены" Белгородскую область представили 64 школьника. Все они получили денежные награды от 100 тысяч до миллиона рублей на саморазвитие и образование. Педагоги-наставники, подготовившие победителей конкурса, получили по 150 тысяч рублей и возможность пройти образовательную программу от партнеров "Большой перемены", а педагоги-наставники призёров — по 50 тысяч рублей.
"Мы, Белгородская область, ещё раз показали, что наше образование по праву считается одним из лучших в Российской Федерации. И дальше мы будем прилагать все усилия, чтобы наши дети получали всё самое лучшее, становились успешными во взрослой сложной жизни. И мы будем стараться помочь всеми ресурсами, которые есть в нашем распоряжении", — подчеркнул Гладков.
"Большая перемена" — это флагманский проект "Движения первых". Конкурс проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи, Министерства просвещения и Министерства образования и науки Российской Федерации. С 2025 года "Большая перемена" стала частью национального проекта "Молодёжь и дети". Это самый масштабный проект для детей и подростков в России. За шесть сезонов его участниками стали более 7 миллионов человек. Всего в конкурсе предусмотрено 12 направлений — от науки и технологий до искусства и творчества.
