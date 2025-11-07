Две белгородские школы стали лучшими по итогам всероссийского конкурса

БЕЛГОРОД, 7 ноя – РИА Новости. Две белгородские школы признаны одними из лучших в стране по итогам Всероссийского конкурса "Большая перемена", сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Две школы Белгородской области — лицей № 9 и Центр образования № 6 города Белгорода — вошли в престижный топ-25 лучших школ России по итогам командного трека и получили денежные призы по 2 млн рублей на реализацию проектов по изменению инфраструктуры учреждения, способствующих развитию компетенций учащихся", - сообщил губернатор.

Победителей и призёров шестого сезона Всероссийского конкурса "Большая перемена" наградили в международном детском центре "Артек".

Кроме того, в финале "Большой перемены" Белгородскую область представили 64 школьника. Все они получили денежные награды от 100 тысяч до миллиона рублей на саморазвитие и образование. Педагоги-наставники, подготовившие победителей конкурса, получили по 150 тысяч рублей и возможность пройти образовательную программу от партнеров "Большой перемены", а педагоги-наставники призёров — по 50 тысяч рублей.

"Мы, Белгородская область, ещё раз показали, что наше образование по праву считается одним из лучших в Российской Федерации. И дальше мы будем прилагать все усилия, чтобы наши дети получали всё самое лучшее, становились успешными во взрослой сложной жизни. И мы будем стараться помочь всеми ресурсами, которые есть в нашем распоряжении", — подчеркнул Гладков.