В Госдуме рассказали, кто пострадает от запрета на выдачу шенгена россиянам

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Запрет на выдачу многократных шенгенских виз россиянам в большей степени бьет по самим западным странам, граждане РФ предпочитают планировать свой отдых внутри страны, заявила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, координатор направления народной программы партии "Единая Россия" "Развитие туризма" Надежда Школкина.
Ранее Еврокомиссия заявила об ограничении выдачи гражданам РФ многократных шенгенских виз в страны Европейского союза. Соответствующий запрет вступит в силу в субботу. Представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт заявил, что многократные шенгенские визы, уже выданные гражданам России, по-прежнему действительны, запрет не имеет обратной силы.
"Полагаю, что новые ограничения в большей степени бьют по самим западным странам. Россияне уже спокойно относятся ко всем этим нововведениям и, как показывают последние данные по бронированию, планируют свой отдых внутри страны, открывая для себя всё большие возможности и необыкновенные места", - сказала Школкина.
Парламентарий подчеркнула, что в настоящее время одной из ключевых задач является создание условий для качественного, познавательного и увлекательного отдыха в России для туристов с любым достатком.