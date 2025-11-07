В Госдуме рассказали, кто пострадает от запрета на выдачу шенгена россиянам

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Запрет на выдачу многократных шенгенских виз россиянам в большей степени бьет по самим западным странам, граждане РФ предпочитают планировать свой отдых внутри страны, заявила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, координатор направления народной программы партии "Единая Россия" "Развитие туризма" Надежда Школкина.

Парламентарий подчеркнула, что в настоящее время одной из ключевых задач является создание условий для качественного, познавательного и увлекательного отдыха в России для туристов с любым достатком.