"Шенген" не нужен: Россия не заметила шантаж Евросоюза

С плохо скрываемым злорадством стенгазета евроглобалистов Politico сообщила, что Еврокомиссия поднатужилась и нанесла сокрушительный удар по нам и по нашей стране. Брюссельские решили "ужесточить визовые правила" для российских граждан. Коллективный садовник "райского сада" вознамерился больше не предоставлять русским (обладателям паспортов Российской Федерации) многократных шенгенских виз. А однократные — после предоставления унизительного по количеству перечисленных документов и справок — предоставлять.

То, что потом брюссельские начали все дружно — и официально — опровергать, ссылаясь на "национальные прерогативы стран-участниц", никак инсайд Politico не дезавуирует. Все прекрасно понимают: как решит Еврокомиссия, так оно и будет. Даже если вместо "приказа" брюссельские напишут "рекомендация", в условиях еэсовского тоталитаризма никто фрондировать, ссылаясь на те самые "национальные прерогативы", не будет.

И еще одна ремарка. Русские в еэсовских визах, если говорить исторически, никогда особо и не нуждались. Мы приезжали на ту территорию, нынешний Евросоюз, когда считали нужным это сделать. И не потому, что мы так уж рвались в Европу . А потому, что Европа буквально валялась в ногах, умоляя прийти на помощь. Эту просьбу, вернее, этот крик отчаяния мы слышали с известной регулярностью последние лет триста пятьдесят, не меньше.

Но раз политический шаг уже сделан, раз проектные, что называется, чертежи уже готовы, имеет смысл это все прокомментировать. Потому что "невыдача многократных виз" — не про то, что нам теперь не суждено "увидеть Париж и умереть", а про то, что брюссельские решили нас всех сегрегировать, ранжировать и отсортировать. Визы — всего лишь дипломатическая уловка, чтобы нам показать надпись: "русским вход воспрещен".

Европе к подобному не надо ни привыкать, ни себя дополнительно ломать. Еэсовская территория (столько, сколько западная часть Евразии существует) всегда преуспевала в том, что измерением ли черепов, подглядыванием ли за вероисповеданием решала, кто достоин быть европейцем, а кто — точно нет.

Нацизм, арийская раса, "белокурые бестии" среди "недочеловеков" — самая трагическая и кровавая, но лишь верхняя часть айсберга. А ведь были — и до этого — религиозные войны. Инквизиция. Охота на ведьм (без кавычек).

Были парижские улицы, по которым текли потоки крови. Потому что "культурная французская нация" резала десятками тысяч тех, кто иначе, чем это считало тогдашнее начальство, отправлял религиозные церемонии.

А еще над крошечными Нидерландами не так уж и давно, если брать исторический масштаб, витал запах жареного человеческого мяса. На кострах этот "свободный" и "просвещеннейший" народ сжигал по рекомендации тогдашних властей не очень согласных с церковными догмами. Ну и как тут не вспомнить жителей Апеннин, сжигавших не только простых еретиков, но и ученых и философов, отказавшихся следовать тогдашним же рекомендациям, исходившим от проповедников генеральной линии.

Сегодня те же европейцы и в тех же странах решают, допускать ли нас в эти европейские кущи многократно или не допускать. Ну как вы не понимаете, речь же идет о России , о "ее войне против наших ценностей", "ее пропаганде, которая подрывает нашу безопасность". Последнее слово — ключевое. Под предлогом поддержания этой самой безопасности такая страна, как Германия , отказывает в предоставлении русским шенгенских виз. Количество отказов, по разным оценкам, может достигать 65 процентов от поданных заявлений.

Наверное, тут опять нужна ремарка. Немцы не имеют никакого права, морального или какого-то иного, чтобы отказывать русским во въезде в их страну, которой бы без русских просто бы не было.

Мы Германию ценой жертв немыслимых денацифицировали. Только при освобождении Берлина от гитлеровцев наши потери составили многие десятки тысяч жизней красноармейцев. А потом мы эту германскую столицу содержали, кормили, поили — и лечили ее жителей. И чтобы это делать, нам тогда не требовалась никакая въездная виза, кстати говоря. Мы спасали немецких детей от голода и болезней, не следуя "рекомендациям", а потому, что для русских чужих детей не бывает. Даже если эти дети говорят по-немецки.