Рейтинг@Mail.ru
"Шенген" не нужен: Россия не заметила шантаж Евросоюза - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 07.11.2025 (обновлено: 08:03 07.11.2025)
https://ria.ru/20251107/shengen-2053305571.html
"Шенген" не нужен: Россия не заметила шантаж Евросоюза
"Шенген" не нужен: Россия не заметила шантаж Евросоюза - РИА Новости, 07.11.2025
"Шенген" не нужен: Россия не заметила шантаж Евросоюза
С плохо скрываемым злорадством стенгазета евроглобалистов Politico сообщила, что Еврокомиссия поднатужилась и нанесла сокрушительный удар по нам и по нашей... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T08:00:00+03:00
2025-11-07T08:03:00+03:00
европа
россия
германия
еврокомиссия
евросоюз
politico
аналитика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053357005_51:106:1597:976_1920x0_80_0_0_7331c7a0e5eeb330f4b9d040d16524f9.jpg
https://ria.ru/20251106/podarok-2053116820.html
https://ria.ru/20251106/rossiya-2053051885.html
https://ria.ru/20251104/tramp-2052673759.html
европа
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053357005_122:0:1487:1024_1920x0_80_0_0_77c86a57391e2ed25367b33d219ba860.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, россия, германия, еврокомиссия, евросоюз, politico, аналитика
Европа, Россия, Германия, Еврокомиссия, Евросоюз, Politico, Аналитика

"Шенген" не нужен: Россия не заметила шантаж Евросоюза

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Елена Караева
Елена Караева
Все материалы
С плохо скрываемым злорадством стенгазета евроглобалистов Politico сообщила, что Еврокомиссия поднатужилась и нанесла сокрушительный удар по нам и по нашей стране. Брюссельские решили "ужесточить визовые правила" для российских граждан. Коллективный садовник "райского сада" вознамерился больше не предоставлять русским (обладателям паспортов Российской Федерации) многократных шенгенских виз. А однократные — после предоставления унизительного по количеству перечисленных документов и справок — предоставлять.
То, что потом брюссельские начали все дружно — и официально — опровергать, ссылаясь на "национальные прерогативы стран-участниц", никак инсайд Politico не дезавуирует. Все прекрасно понимают: как решит Еврокомиссия, так оно и будет. Даже если вместо "приказа" брюссельские напишут "рекомендация", в условиях еэсовского тоталитаризма никто фрондировать, ссылаясь на те самые "национальные прерогативы", не будет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Трамп сделал России королевский подарок
6 ноября, 08:00
И еще одна ремарка. Русские в еэсовских визах, если говорить исторически, никогда особо и не нуждались. Мы приезжали на ту территорию, нынешний Евросоюз, когда считали нужным это сделать. И не потому, что мы так уж рвались в Европу. А потому, что Европа буквально валялась в ногах, умоляя прийти на помощь. Эту просьбу, вернее, этот крик отчаяния мы слышали с известной регулярностью последние лет триста пятьдесят, не меньше.
Но раз политический шаг уже сделан, раз проектные, что называется, чертежи уже готовы, имеет смысл это все прокомментировать. Потому что "невыдача многократных виз" — не про то, что нам теперь не суждено "увидеть Париж и умереть", а про то, что брюссельские решили нас всех сегрегировать, ранжировать и отсортировать. Визы — всего лишь дипломатическая уловка, чтобы нам показать надпись: "русским вход воспрещен".
Европе к подобному не надо ни привыкать, ни себя дополнительно ломать. Еэсовская территория (столько, сколько западная часть Евразии существует) всегда преуспевала в том, что измерением ли черепов, подглядыванием ли за вероисповеданием решала, кто достоин быть европейцем, а кто — точно нет.
Нацизм, арийская раса, "белокурые бестии" среди "недочеловеков" — самая трагическая и кровавая, но лишь верхняя часть айсберга. А ведь были — и до этого — религиозные войны. Инквизиция. Охота на ведьм (без кавычек).
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Мир проснулся другим: как современная Россия изменила историю
6 ноября, 08:00
Были парижские улицы, по которым текли потоки крови. Потому что "культурная французская нация" резала десятками тысяч тех, кто иначе, чем это считало тогдашнее начальство, отправлял религиозные церемонии.
А еще над крошечными Нидерландами не так уж и давно, если брать исторический масштаб, витал запах жареного человеческого мяса. На кострах этот "свободный" и "просвещеннейший" народ сжигал по рекомендации тогдашних властей не очень согласных с церковными догмами. Ну и как тут не вспомнить жителей Апеннин, сжигавших не только простых еретиков, но и ученых и философов, отказавшихся следовать тогдашним же рекомендациям, исходившим от проповедников генеральной линии.
Сегодня те же европейцы и в тех же странах решают, допускать ли нас в эти европейские кущи многократно или не допускать. Ну как вы не понимаете, речь же идет о России, о "ее войне против наших ценностей", "ее пропаганде, которая подрывает нашу безопасность". Последнее слово — ключевое. Под предлогом поддержания этой самой безопасности такая страна, как Германия, отказывает в предоставлении русским шенгенских виз. Количество отказов, по разным оценкам, может достигать 65 процентов от поданных заявлений.
Наверное, тут опять нужна ремарка. Немцы не имеют никакого права, морального или какого-то иного, чтобы отказывать русским во въезде в их страну, которой бы без русских просто бы не было.
Мы Германию ценой жертв немыслимых денацифицировали. Только при освобождении Берлина от гитлеровцев наши потери составили многие десятки тысяч жизней красноармейцев. А потом мы эту германскую столицу содержали, кормили, поили — и лечили ее жителей. И чтобы это делать, нам тогда не требовалась никакая въездная виза, кстати говоря. Мы спасали немецких детей от голода и болезней, не следуя "рекомендациям", а потому, что для русских чужих детей не бывает. Даже если эти дети говорят по-немецки.
Желание ЕС, Еврокомиссии, всего этого "райского сада" ущемить нас в праве ездить, куда мы хотим, тогда, когда хотим, и столько раз, сколько мы хотим, убогое и жалкое. Мы его приняли к сведению. И там, в "райском саду", должны быть уверены, что, если и когда они нас опять позовут спасать Европу, мы, как законопослушные граждане, солидарно и вместе подадим документы на въездные визы. И только после этого будем решать, спасать ли в очередной раз этих неблагодарных, беспамятных персонажей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Ставим на русских: США убедились, что Россия в любом случае победит
4 ноября, 08:00
 
ЕвропаРоссияГерманияЕврокомиссияЕвросоюзPoliticoАналитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала