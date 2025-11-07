Рейтинг@Mail.ru
Около 900 человек приняли участие в съезде терапевтов Подмосковья - РИА Новости, 07.11.2025
17:14 07.11.2025
Около 900 человек приняли участие в съезде терапевтов Подмосковья
Около 900 человек приняли участие в съезде терапевтов Подмосковья
Около 900 человек собрал IX Съезд терапевтов Подмосковья "ИИ в медицине. Новые горизонты возможностей: глобальные перспективы и инновационные решения", сообщает РИА Новости, 07.11.2025
2025
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Врачи
Около 900 человек приняли участие в съезде терапевтов Подмосковья

Девятый съезд терапевтов Подмосковья собрал порядка 900 человек

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Около 900 человек собрал IX Съезд терапевтов Подмосковья "ИИ в медицине. Новые горизонты возможностей: глобальные перспективы и инновационные решения", сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Мероприятие прошло при поддержке нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" на площадках дома правительства и Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского (МОНИКИ).
К онлайн-трансляции форума подключились еще более 2 тысяч медиков. Среди них были терапевты, врачи общей практики и узкие специалисты: кардиологи, пульмонологи, эндокринологи и другие. Также к мероприятию присоединились ординаторы и студенты медицинских вузов.
"В этом году съезд собрал более 3 тысяч участников, причем не только из Подмосковья, но и всей центральной части России, плюс наших зарубежных коллег. Ключевая тема в этом году – это цифровые технологии, искусственный интеллект в здравоохранении, работе врача первичной практики", – приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Московской области – министра здравоохранения региона Максима Забелина.
Съезд организован в рамках губернаторской программы "Здоровье Подмосковья". Его проводят министерство здравоохранения региона, МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского и ассоциация терапевтов и врачей смежных специальностей.
Участниками форума стали медики из Подмосковья, различных регионов России и 11 зарубежных государств, включая Азербайджан, Армению, Египет, Малайзию и Узбекистан.
"К нам приехали специалисты из Таджикистана, Узбекистана, в Съезде принимают участие коллеги из Малайзии, Франции, Белоруссии, Казахстана и Кореи", – подчеркнула заместитель директора МОНИКИ по науке и международным связям, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Какорина.
Она отметила, что в институте активно развивается международная деятельность: в настоящее время заключаются несколько соглашений и меморандум о научной и образовательной деятельности с разными странами, включая не только государства бывшего СССР.
По словам Какориной, в съезде участвуют около 1,7 тысячи ординаторов, и она назвала это мероприятие отличной площадкой для обмена опытом. Профессор добавила, что институт активно работает с молодежью, и в качестве примера привела недавнюю олимпиаду для молодых ученых-стоматологов.
В рамках стоматологической секции участники обсудили актуальные вопросы профилактики и лечения зубочелюстных аномалий и пародонтита, а также особенности работы с детьми. Отдельное внимание было уделено развитию международного сотрудничества в этой области.
Второй день съезда был посвящен новым методам диагностики и лечения заболеваний почек, туберкулеза и инфекций. Участники также обсудили современную реабилитацию после инсульта. Отдельной темой для дискуссии стали перспективы тромболитической терапии. Кроме того, в программу дня были включены темы психологического здоровья и развития эмоциональной компетенции у врачей.
