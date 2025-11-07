Американские сенаторы призвали Венгрию отказаться от российской нефти

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Группа американских сенаторов, в которую входят представители как Демократической, так и Республиканской партий, перед предстоящей встречей американского президента Дональда Трампа и венгерского премьера Виктора Орбана обратились к властям Венгрии с призывом отказаться от покупки российский нефти, передает агентство Блумберг со ссылкой на попавшую в его распоряжение копию резолюции.
Как утверждается в резолюции, которую подписали 10 сенаторов, включая республиканцев Роджера Уикера и Митча Макконнелла, а также демократов Джинн Шахин, Криса Ван Холлена и Криса Кунса, Венгрия не продемонстрировала "никаких признаков снижения своей зависимости от российского ископаемого топлива".
Президент США Дональд Трамп примет в пятницу в Белом доме премьер-министра Венгрии Виктора Орбана после переноса саммита Россия-США, который, как предполагалось, должен был пройти в Будапеште.
В конце октября Трамп утверждал, что Орбан просил его исключить Венгрию из санкций против российской нефти, при этом американский лидер отметил, что пока не дал такое разрешение. Сам Орбан заявлял, что Венгрия должна убедить США, что находится в особой позиции, не имея выхода к морю, чтобы получить исключение из санкций на покупку нефти и газа из РФ.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.