Паром Seabridge отправится из Сочи в Трабзон в 20:00 в пятницу

СОЧИ, 7 ноя – РИА Новости. Паром Seabridge, выполняющий первый за 14 лет рейс по маршруту Трабзон-Сочи, отправится в обратный рейс сегодня, в 20.00 в пятницу, сообщил РИА Новости гендиректор транспортной компании ООО "СВС Шиппинг", член совета директоров, директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян.

"В обратный рейс до Трабзона судно отправится по расписанию, в 20.00", - сказал Туркменян.

В 13.00 паром встанет на внутренний рейд для досмотра, а оттуда отправится в порт. Разрешение на вход получено, добавил он.

Seabridge вышел в путь в среду в 21.10 мск, взяв на борт 20 пассажиров, и спустя 12 часов подошел к российскому Сочи , где с тех пор ждет швартовки в нескольких милях от берега. Обратный рейс из Сочи в турецкий порт планировался на вечер четверга.

Ранее пассажиры рассказали РИА Новости, что у некоторых из них "сгорели" авиабилеты в другие города РФ

Паром ждал согласования на вход в порт, сообщил ранее РИА Новости Туркменян. Заход судна согласован со всеми портовыми службами и контрольными органами, паромная линия "Сочи - Трабзон - Сочи" официально зарегистрирована в министерстве транспорта РФ, ей присвоен статус круглогодичной регулярной линии до конца 2027 года, подчеркивал он.

Seabridge 16 октября выполнил тестовый рейс, который был необходим для отработки маршрута и правил захода в порт, но он не был завершен по техническим причинам, говорил ранее Туркменян.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил 16 октября, что тестовый международный рейс парома Seabridge выполнен из Турции в Сочи без согласия принимающей стороны и назвал такую ситуацию недопустимой. По его словам, власти Кубани готовят обращение в министерство транспорта РФ о невозможности организации работы данного парома.