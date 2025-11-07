https://ria.ru/20251107/sbu-2053462625.html
На Украине заочно предъявили обвинение Собянину
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в пятницу, что заочно предъявила обвинение мэру Москвы Сергею Собянину. РИА Новости, 07.11.2025
в мире
сергей собянин
служба безопасности украины
в мире, москва, россия, сергей собянин, служба безопасности украины
