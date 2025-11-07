Рейтинг@Mail.ru
На Украине заочно предъявили обвинение Собянину - РИА Новости, 07.11.2025
15:23 07.11.2025
На Украине заочно предъявили обвинение Собянину
На Украине заочно предъявили обвинение Собянину - РИА Новости, 07.11.2025
На Украине заочно предъявили обвинение Собянину
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в пятницу, что заочно предъявила обвинение мэру Москвы Сергею Собянину. РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T15:23:00+03:00
2025-11-07T15:23:00+03:00
в мире
москва
россия
сергей собянин
служба безопасности украины
москва
россия
в мире, москва, россия, сергей собянин, служба безопасности украины
В мире, Москва, Россия, Сергей Собянин, Служба безопасности Украины
На Украине заочно предъявили обвинение Собянину

СБУ заочно предъявила обвинение Собянину

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в пятницу, что заочно предъявила обвинение мэру Москвы Сергею Собянину.
"СБУ заочно сообщила о подозрении мэру Москвы Сергею Собянину", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
Собянину, как указывается, предъявлено обвинение по статье "Пособничество в ведении агрессивной войны, совершенное группой лиц".
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Кадыров ответил стихотворением на обвинения СБУ
2 сентября, 21:13
 
