В Молдавии "Лукойлу" назвали срок для продажи активов, сообщили СМИ

КИШИНЕВ, 7 ноя – РИА Новости. Компания "Лукойл-Молдова" получила десятидневный срок для продажи своих активов в аэропорту Кишинева, сообщает близкий к властям Молдавии телеканал ТВ-8.

"Лукойл-Молдова" должна в течение десяти дней продать активы на территории аэропорта Кишинёва: такое решение 6 ноября принял Совет по рассмотрению инвестиций, значимых для безопасности государства, сообщили наши источники в Совете. Уточняется, что мера нужна для предотвращения срывов рейсов из-за топлива", - отмечается в публикации на сайте телеканала.