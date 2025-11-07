https://ria.ru/20251107/sanktsii-2053466472.html
В Молдавии "Лукойлу" назвали срок для продажи активов, сообщили СМИ
В Молдавии "Лукойлу" назвали срок для продажи активов, сообщили СМИ
Компания "Лукойл-Молдова" получила десятидневный срок для продажи своих активов в аэропорту Кишинева, сообщает близкий к властям Молдавии телеканал ТВ-8. РИА Новости, 07.11.2025
ТВ-8: Молдавия дала "Лукойлу" десять дней для продажи активов
КИШИНЕВ, 7 ноя – РИА Новости. Компания "Лукойл-Молдова" получила десятидневный срок для продажи своих активов в аэропорту Кишинева, сообщает близкий к властям Молдавии телеканал ТВ-8.
В среду министр инфраструктуры Молдавии
Владимир Боля заявил, что "Лукойл
" является единственным поставщиком керосина для аэропорта Кишинева
, а также владеет инфраструктурой для хранения и снабжения воздушных судов нефтепродуктами. Помимо этого, компания управляет каждой шестой автозаправочной станцией в стране. Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, где он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. А Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае
.
"Лукойл-Молдова" должна в течение десяти дней продать активы на территории аэропорта Кишинёва: такое решение 6 ноября принял Совет по рассмотрению инвестиций, значимых для безопасности государства, сообщили наши источники в Совете. Уточняется, что мера нужна для предотвращения срывов рейсов из-за топлива", - отмечается в публикации на сайте телеканала.
Опубликованный на сайте правительства протокол заседания Совета (данные о компаниях в нём заштрихованы) фиксирует, что срок отчуждения продлён до 17 ноября.
"По словам источников, с 21 ноября компания не сможет легально проводить транзакции и обеспечивать заправку самолётов из-за санкций США
, что создаёт риск отмен рейсов", - сообщает ТВ.
Ранее "Лукойл" на фоне санкций США заявил, что получил от Gunvor Group
предложение о приобретении Lukoil International GmbH, владеющего зарубежными активами группы "Лукойл". Но затем компания Gunvor заявила, что отзывает предложение о покупке этих активов.