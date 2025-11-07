Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт Жуковский усилил меры по защите бортов от птиц - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:18 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/samolet-2053505498.html
Аэропорт Жуковский усилил меры по защите бортов от птиц
Аэропорт Жуковский усилил меры по защите бортов от птиц - РИА Новости, 07.11.2025
Аэропорт Жуковский усилил меры по защите бортов от птиц
Аэропорт "Жуковский" усилил меры по защите бортов от птиц после аварийной посадки A321 "Уральских авиалиний" в 2019 году, вызванной столкновением с чайками,... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T17:18:00+03:00
2025-11-07T17:18:00+03:00
происшествия
россия
жуковский
симферополь
уральские авиалинии
межгосударственный авиационный комитет
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
airbus a321
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574128390_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7e34be44c834838bce7898f179f11c70.jpg
https://ria.ru/20250804/samolet-2033263364.html
россия
жуковский
симферополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574128390_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_68fcbeb477766ebdec645232cc71dc64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, жуковский, симферополь, уральские авиалинии, межгосударственный авиационный комитет, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), airbus a321
Происшествия, Россия, Жуковский, Симферополь, Уральские авиалинии, Межгосударственный авиационный комитет, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Airbus A321
Аэропорт Жуковский усилил меры по защите бортов от птиц

Аэропорт "Жуковский" усилил меры по защите бортов от птиц после ЧП с A321

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Жуковский
Международный аэропорт Жуковский - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Международный аэропорт Жуковский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Аэропорт "Жуковский" усилил меры по защите бортов от птиц после аварийной посадки A321 "Уральских авиалиний" в 2019 году, вызванной столкновением с чайками, сообщается в окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
"В АО "ЛИИ им. М. М. Громова" осуществлен комплекс мероприятий по обеспечению дополнительной орнитологической защиты территории аэродрома. Приобретено дополнительное орнитологическое оборудование, ...увеличен штат инженеров по орнитологическому обеспечению безопасности полетов", - говорится в документе.
Кроме того, Росавиация провела анализ обстановки с птицами на других аэродромах России для повышения безопасности полетов, отмечено в отчете МАК.
Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" утром 15 августа 2019 года выполнял рейс по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе.
Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. За медпомощью обратились 76 человек, госпитализирована только одна женщина, остальным помощь была оказана амбулаторно. Президент России присвоил летчикам, посадившим самолет, звания Героев России.
Самолет - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Самолет, летевший из Мадрида, столкнулся с птицей
4 августа, 14:10
 
ПроисшествияРоссияЖуковскийСимферопольУральские авиалинииМежгосударственный авиационный комитетФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Airbus A321
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала