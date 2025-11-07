МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Аэропорт "Жуковский" усилил меры по защите бортов от птиц после аварийной посадки A321 "Уральских авиалиний" в 2019 году, вызванной столкновением с чайками, сообщается в окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).