МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Аэропорт "Жуковский" усилил меры по защите бортов от птиц после аварийной посадки A321 "Уральских авиалиний" в 2019 году, вызванной столкновением с чайками, сообщается в окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
"В АО "ЛИИ им. М. М. Громова" осуществлен комплекс мероприятий по обеспечению дополнительной орнитологической защиты территории аэродрома. Приобретено дополнительное орнитологическое оборудование, ...увеличен штат инженеров по орнитологическому обеспечению безопасности полетов", - говорится в документе.
Кроме того, Росавиация провела анализ обстановки с птицами на других аэродромах России для повышения безопасности полетов, отмечено в отчете МАК.
Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" утром 15 августа 2019 года выполнял рейс по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе.
Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. За медпомощью обратились 76 человек, госпитализирована только одна женщина, остальным помощь была оказана амбулаторно. Президент России присвоил летчикам, посадившим самолет, звания Героев России.
