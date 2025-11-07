Рейтинг@Mail.ru
МАК опубликовал отчет о расследовании ЧП с А321 "Уральских авиалиний" - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 07.11.2025 (обновлено: 17:12 07.11.2025)
https://ria.ru/20251107/samolet-2053503791.html
МАК опубликовал отчет о расследовании ЧП с А321 "Уральских авиалиний"
МАК опубликовал отчет о расследовании ЧП с А321 "Уральских авиалиний" - РИА Новости, 07.11.2025
МАК опубликовал отчет о расследовании ЧП с А321 "Уральских авиалиний"
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал окончательный отчет о расследовании посадки самолета авиакомпании "Уральские авиалинии" в кукурузном... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T17:00:00+03:00
2025-11-07T17:12:00+03:00
жуковский
симферополь
россия
дамир юсупов
уральские авиалинии
межгосударственный авиационный комитет
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155800/59/1558005937_0:123:3206:1926_1920x0_80_0_0_617d7c5c91d94573a192268be08c7e49.jpg
https://ria.ru/20250821/moskva-2036724529.html
жуковский
симферополь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155800/59/1558005937_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_e1c01a0b49585ebf12079ee550a63651.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жуковский, симферополь, россия, дамир юсупов, уральские авиалинии, межгосударственный авиационный комитет, происшествия
Жуковский, Симферополь, Россия, Дамир Юсупов, Уральские авиалинии, Межгосударственный авиационный комитет, Происшествия
МАК опубликовал отчет о расследовании ЧП с А321 "Уральских авиалиний"

МАК опубликовал отчет о расследовании посадки самолета А321 в кукурузном поле

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСамолет Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области
Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Самолет Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 ноя РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал окончательный отчет о расследовании посадки самолета авиакомпании "Уральские авиалинии" в кукурузном поле вблизи аэродрома "Раменское".
Самолет "Уральских авиалиний" 15 августа 2019 года выполнял рейс из подмосковного аэропорта Жуковский в Симферополь. Однако после взлета борт столкнулся со стаей чаек, из-за чего один двигатель заглох, а второй стал работать нестабильно.
Тогда экипаж экстренно посадил борт на кукурузном поле. На борту было 226 пассажиров и семь членов экипажа, никто не погиб. СМИ окрестили произошедшее "чудом в кукурузном поле". Пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин получили звезды Героев России.
Пассажирский самолёт Airbus A320 авиакомпании Уральские авиалинии - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Москвы в Сочи
21 августа, 14:26
 
ЖуковскийСимферопольРоссияДамир ЮсуповУральские авиалинииМежгосударственный авиационный комитетПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала