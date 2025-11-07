https://ria.ru/20251107/samolet-2053503791.html
МАК опубликовал отчет о расследовании ЧП с А321 "Уральских авиалиний"
МАК опубликовал отчет о расследовании ЧП с А321 "Уральских авиалиний" - РИА Новости, 07.11.2025
МАК опубликовал отчет о расследовании ЧП с А321 "Уральских авиалиний"
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал окончательный отчет о расследовании посадки самолета авиакомпании "Уральские авиалинии" в кукурузном... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T17:00:00+03:00
2025-11-07T17:00:00+03:00
2025-11-07T17:12:00+03:00
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155800/59/1558005937_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_e1c01a0b49585ebf12079ee550a63651.jpg
МАК опубликовал отчет о расследовании ЧП с А321 "Уральских авиалиний"
МАК опубликовал отчет о расследовании посадки самолета А321 в кукурузном поле