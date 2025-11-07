Саммиту России и США мешают всего "один-два" вопроса, заявил Орбан

«

"В американо-российских переговорах есть один-два неурегулированных вопроса. Если они будут решены, в течение нескольких дней может состояться мирный саммит в Будапеште, а после него, в зависимости от согласия сторон, могут последовать (в украинском конфликте. — Прим. ред.) прекращение огня и мир", — сказал премьер.