Саммиту России и США мешают всего "один-два" вопроса, заявил Орбан

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Саммит России и США в Будапеште может состояться через несколько дней, после того как Москва и Вашингтон урегулируют "один-два" вопроса, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью газете Magyar Nemzet.
"В американо-российских переговорах есть один-два неурегулированных вопроса. Если они будут решены, в течение нескольких дней может состояться мирный саммит в Будапеште, а после него, в зависимости от согласия сторон, могут последовать (в украинском конфликте. — Прим. ред.) прекращение огня и мир", — сказал премьер.
Договоренность Путина и Трампа о встрече
В конце октября глава Белого дома объявил об отмене встречи с российским коллегой в Будапеште, о которой они ранее договорились по телефону. Белый дом позже сообщил, что администрация Трампа не отказывается от планов провести саммит. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Путин также не исключает его проведения в будущем.
Позже глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил во время визита в Соединенные Штаты, что подготовка к саммиту России и США в Венгрии продолжается. В интервью американским журналистам он выразил уверенность в том, что переговоры состоятся, но, вероятно, позже. О подготовке саммита и готовности его принять сообщала и венгерская сторона.
Сийярто заявил, что саммит России и США точно пройдет в Будапеште
28 октября, 15:04