Рейтинг@Mail.ru
Саммиту России и США мешают всего "один-два" вопроса, заявил Орбан - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:07 07.11.2025 (обновлено: 11:23 07.11.2025)
https://ria.ru/20251107/sammit-2053322295.html
Саммиту России и США мешают всего "один-два" вопроса, заявил Орбан
Саммиту России и США мешают всего "один-два" вопроса, заявил Орбан - РИА Новости, 07.11.2025
Саммиту России и США мешают всего "один-два" вопроса, заявил Орбан
Саммит России и США в Будапеште может состояться через несколько дней, после того как Москва и Вашингтон урегулируют "один-два" вопроса, заявил премьер-министр... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T02:07:00+03:00
2025-11-07T11:23:00+03:00
в мире
россия
будапешт
сша
виктор орбан
дмитрий песков
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831447527_0:263:3072:1991_1920x0_80_0_0_102f3a87d586f214dc9eb246b544063f.jpg
https://ria.ru/20251106/ssha-2053293402.html
https://ria.ru/20251029/tramp-2051375601.html
https://ria.ru/20251028/sijjarto-2051216526.html
россия
будапешт
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831447527_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_424171af5bb50a25b0c330553a7797e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, будапешт, сша, виктор орбан, дмитрий песков, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Россия, Будапешт, США, Виктор Орбан, Дмитрий Песков, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций

Саммиту России и США мешают всего "один-два" вопроса, заявил Орбан

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Саммит России и США в Будапеште может состояться через несколько дней, после того как Москва и Вашингтон урегулируют "один-два" вопроса, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью газете Magyar Nemzet.
«

"В американо-российских переговорах есть один-два неурегулированных вопроса. Если они будут решены, в течение нескольких дней может состояться мирный саммит в Будапеште, а после него, в зависимости от согласия сторон, могут последовать (в украинском конфликте. — Прим. ред.) прекращение огня и мир", — сказал премьер.

Специальный посланник США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Уиткофф отметил прогресс в урегулировании украинского конфликта
6 ноября, 20:41

Договоренность Путина и Трампа о встрече

В конце октября глава Белого дома объявил об отмене встречи с российским коллегой в Будапеште, о которой они ранее договорились по телефону. Белый дом позже сообщил, что администрация Трампа не отказывается от планов провести саммит. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Путин также не исключает его проведения в будущем.
Орбан 31 октября заявил, что после его визита в Белый дом и встречи с Трампом, которая намечена на 7 ноября, проведение саммита России и США в Будапеште может стать ближе.
Президент США Дональд Трамп выступает на саммите руководителей стран Азиатско -Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Кёнджу, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Трамп уверен, что конфликт между Россией и Украиной будет урегулирован
29 октября, 07:57
Позже глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил во время визита в Соединенные Штаты, что подготовка к саммиту России и США в Венгрии продолжается. В интервью американским журналистам он выразил уверенность в том, что переговоры состоятся, но, вероятно, позже. О подготовке саммита и готовности его принять сообщала и венгерская сторона.
Последний раз Путин и Трамп лично обсуждали урегулирование украинского конфликта во время встречи на Аляске 15 августа. Оба лидера охарактеризовали саммит положительно. Российский президент по его итогам заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выступает на III Минской международной конференции по евразийской безопасности - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Сийярто заявил, что саммит России и США точно пройдет в Будапеште
28 октября, 15:04
 
В миреРоссияБудапештСШАВиктор ОрбанДмитрий ПесковКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала