Сайт военной разведки Бельгии подвергся кибератаке, сообщили СМИ

Российское посольство в Бельгии 28 октября отреагировало на интервью министра обороны Бельгии газете Morgen с угрозами "стереть Москву с карты мира" и заявило, что эти заявления совершенно ненормальны, представляют угрозу для будущего континента и способны ввергнуть его в новую войну. Франкен позднее отрицал, что угрожал "стереть Москву с лица земли", и пытается переложить ответственность за эту формулировку на бельгийскую газету Morgen.