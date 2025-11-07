Клирик рассказал о создании добровольцами РПЦ в Донбассе семей

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Добровольцы Русской православной церкви из разных регионов, которые приезжают в Донбасс работать, знакомятся и создают там семьи, о конкретных примерах рассказал РИА Новости заместитель руководителя Патриаршей гуманитарной миссии диакон Игорь Куликов.