Клирик рассказал о создании добровольцами РПЦ в Донбассе семей

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Добровольцы Русской православной церкви из разных регионов, которые приезжают в Донбасс работать, знакомятся и создают там семьи, о конкретных примерах рассказал РИА Новости заместитель руководителя Патриаршей гуманитарной миссии диакон Игорь Куликов.
"Наша сотрудница поехала из Москвы в Мариуполь в конце 2022 года организовывать центр гуманитарной помощи. И туда же приехал доброволец из Казани, помогать в качестве юриста. Они там познакомились, общались. Потом он приехал во второй раз, в третий, а потом сделал ей предложение. Они поженились. Сейчас он координирует всех добровольцев-юристов, которые приезжают на Донбасс помогать людям с документами", - рассказал диакон.
Еще одна сотрудница гуманитарной миссии нашла свое счастье, помогая жителям в Складовске Херсонской области.
"Там было огромное количество подтопленных населенных пунктов после крушения Каховской ГЭС. Людей эвакуировали в прибрежную зону, и она помогала людям оформлять документы, льготы, пособия, выясняла, что им нужно. Один из пострадавших как раз-таки выехал как беженец из этой затопленной зоны. Она, со своей стороны, помогла ему с документами, с жилищным сертификатом и так далее. А он ей стал в работе помогать, поскольку силы были, мужчина в полном расцвете сил. Когда она вернулась в Москву, мужчина приехал за ней и сделал предложение. Они поженились, на его жилищный сертификат купили квартиру в Подмосковье, живут счастливо и вместе трудятся в нашей гуманитарной миссии. Он у нас сейчас заведующий складами, много чем занимается", - продолжил Куликов.
Более 5 тысяч волонтеров Русской православной церкви (РПЦ) побывали в пострадавших от боевых действий городах Донбасса, в частности помогая восстанавливать дома в частном секторе, рассказал ранее на пресс-конференции диакон Игорь Куликов. В апреле синодальный отдел по благотворительности Русской православной церкви сообщал, что волонтеры РПЦ восстановили 427 домов пожилых людей и людей с инвалидностью в Мариуполе, Донецке, Ясиноватой, Авдеевке, Докучаевске, Харцызске, Горловке, Волновахе.