Порт Сочи, где ожидается паром Seabridge, работает круглосуточно

СОЧИ, 7 ноя – РИА Новости. Порт в Сочи, где ожидается первый за 14 лет паром Seabridge из Трабзона, работает круглосуточно, без выходных, для рейса ожидается последнее разрешение на вход в порт, сообщил РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг", член совета директоров, директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян.
Паром около 13.50 мск, спустя более чем сутки после прибытия из Трабзона, начал движение в сторону внутреннего рейда порта Сочи. Seabridge вышел в путь в среду в 21.10 мск, взяв на борт 20 пассажиров, и спустя 12 часов подошел к российскому Сочи, где более суток ждал швартовки в нескольких милях от берега.
"Порт круглосуточный, без выходных, ждем последнего разрешения", - сообщил агентству Туркменян.
При этом одна из пассажирок парома написала ранее в соцсетях, что в субботу и воскресенье порт может быть закрыт, и, если документы парома не успеют проверить, то их могут "оставить до понедельника".
Паром Seabridge проверяют в порту Сочи уже 8 часов, сообщила РИА Новости одна из пассажирок. Ранее еще один пассажир рассказал агентству, что водолазы осмотрели дно парома.
Представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр сообщал РИА Новости, что паром вернется обратно в Трабзон лишь после того, как высадит пассажиров в Сочи и заберет новых, запасы продовольствия на пароме рассчитаны на 10 дней, при необходимости их легко пополнить с берега.
Заход судна в порт Сочи согласован со всеми портовыми службами и контрольными органами, паромная линия "Сочи - Трабзон - Сочи" официально зарегистрирована в министерстве транспорта РФ, ей присвоен статус круглогодичной регулярной линии до конца 2027 года, сообщил ранее РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг", член совета директоров, директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил 16 октября, что тестовый международный рейс парома Seabridge выполнен из Турции в Сочи без согласия принимающей стороны, и назвал такую ситуацию недопустимой. По его словам, власти Кубани готовят обращение в министерство транспорта РФ о невозможности организации работы данного парома.
Первый пассажирский рейс парома намечался на 29 октября, но его перенесли на неделю из-за шторма. В неделю планируются два рейса парома.