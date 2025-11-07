Порт Сочи, где ожидается паром Seabridge, работает круглосуточно

СОЧИ, 7 ноя – РИА Новости. Порт в Сочи, где ожидается первый за 14 лет паром Seabridge из Трабзона, работает круглосуточно, без выходных, для рейса ожидается последнее разрешение на вход в порт, сообщил РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг", член совета директоров, директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян.

Паром около 13.50 мск, спустя более чем сутки после прибытия из Трабзона , начал движение в сторону внутреннего рейда порта Сочи . Seabridge вышел в путь в среду в 21.10 мск, взяв на борт 20 пассажиров, и спустя 12 часов подошел к российскому Сочи, где более суток ждал швартовки в нескольких милях от берега.

"Порт круглосуточный, без выходных, ждем последнего разрешения", - сообщил агентству Туркменян.

При этом одна из пассажирок парома написала ранее в соцсетях, что в субботу и воскресенье порт может быть закрыт, и, если документы парома не успеют проверить, то их могут "оставить до понедельника".

Паром Seabridge проверяют в порту Сочи уже 8 часов, сообщила РИА Новости одна из пассажирок. Ранее еще один пассажир рассказал агентству, что водолазы осмотрели дно парома.

Представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр сообщал РИА Новости, что паром вернется обратно в Трабзон лишь после того, как высадит пассажиров в Сочи и заберет новых, запасы продовольствия на пароме рассчитаны на 10 дней, при необходимости их легко пополнить с берега.

Заход судна в порт Сочи согласован со всеми портовыми службами и контрольными органами, паромная линия "Сочи - Трабзон - Сочи" официально зарегистрирована в министерстве транспорта РФ , ей присвоен статус круглогодичной регулярной линии до конца 2027 года, сообщил ранее РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг", член совета директоров, директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил 16 октября, что тестовый международный рейс парома Seabridge выполнен из Турции в Сочи без согласия принимающей стороны, и назвал такую ситуацию недопустимой. По его словам, власти Кубани готовят обращение в министерство транспорта РФ о невозможности организации работы данного парома.