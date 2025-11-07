Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл рассказал о кризисе семьи в современном обществе - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
19:55 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/rossiya-2053547004.html
Патриарх Кирилл рассказал о кризисе семьи в современном обществе
Патриарх Кирилл рассказал о кризисе семьи в современном обществе - РИА Новости, 07.11.2025
Патриарх Кирилл рассказал о кризисе семьи в современном обществе
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сравнил состояние семьи в современном обществе с положением видов из Красной книги. РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T19:55:00+03:00
2025-11-07T19:55:00+03:00
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104360/81/1043608179_0:0:3091:1739_1920x0_80_0_0_bfb22fda119466048173991c90ea866c.jpg
https://ria.ru/20250406/izmeny-2009626364.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104360/81/1043608179_360:0:3091:2048_1920x0_80_0_0_72909165ffc0affed9f1e47f322fc0b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
патриарх кирилл (владимир гундяев), общество
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Общество
Патриарх Кирилл рассказал о кризисе семьи в современном обществе

Патриарх Кирилл сравнил состояние семьи с положением видов из Красной книги

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПатриарх Кирилл
Патриарх Кирилл - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Патриарх Кирилл. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сравнил состояние семьи в современном обществе с положением видов из Красной книги.
"Семья уже не может существовать как нечто само собой разумеющееся, как то было в традиционном обществе. Ее кризисное состояние сравнимо с положением видов, внесенных в Красную книгу. Ее нужно оберегать, выращивать как редкое растение, постоянно наблюдать за ее неприкосновенностью и защищать всеми доступными средствами и способами", – заявил патриарх, открывая заседание Высшего церковного совета (ВЦС) в пятницу.
Он сказал, что для борьбы с тенденциями, направленными на разрушение семьи, необходимы экстраординарные меры.
"Сегодня у власти люди православных убеждений, а ведь когда-то могут появиться и другие. Поэтому ни в коем случае не столько личности должны определять отношение к семейным ценностям, да и вообще к религиозной проблематике, сколько общая культура народа. А у меня есть сомнения по поводу, что такая культура сформирована… Чтобы вопрос изменения отношения к браку, к деторождению рассматривался как жизненно важный для нашей страны — лично я такого пока не ощущаю", – сказал патриарх.
Подписание документов при разводе - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
В РПЦ объяснили печальную статистику супружеских измен в России
6 апреля, 12:19
 
РелигияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала