Патриарх Кирилл рассказал о кризисе семьи в современном обществе
Патриарх Кирилл рассказал о кризисе семьи в современном обществе - РИА Новости, 07.11.2025
Патриарх Кирилл рассказал о кризисе семьи в современном обществе
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сравнил состояние семьи в современном обществе с положением видов из Красной книги. РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T19:55:00+03:00
2025-11-07T19:55:00+03:00
2025-11-07T19:55:00+03:00
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
общество
патриарх кирилл (владимир гундяев), общество
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Общество
Патриарх Кирилл рассказал о кризисе семьи в современном обществе
Патриарх Кирилл сравнил состояние семьи с положением видов из Красной книги
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сравнил состояние семьи в современном обществе с положением видов из Красной книги.
"Семья уже не может существовать как нечто само собой разумеющееся, как то было в традиционном обществе. Ее кризисное состояние сравнимо с положением видов, внесенных в Красную книгу. Ее нужно оберегать, выращивать как редкое растение, постоянно наблюдать за ее неприкосновенностью и защищать всеми доступными средствами и способами", – заявил патриарх, открывая заседание Высшего церковного совета (ВЦС) в пятницу.
Он сказал, что для борьбы с тенденциями, направленными на разрушение семьи, необходимы экстраординарные меры.
"Сегодня у власти люди православных убеждений, а ведь когда-то могут появиться и другие. Поэтому ни в коем случае не столько личности должны определять отношение к семейным ценностям, да и вообще к религиозной проблематике, сколько общая культура народа. А у меня есть сомнения по поводу, что такая культура сформирована… Чтобы вопрос изменения отношения к браку, к деторождению рассматривался как жизненно важный для нашей страны — лично я такого пока не ощущаю", – сказал патриарх.