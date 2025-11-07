Патриарх Кирилл рассказал о кризисе семьи в современном обществе

"Семья уже не может существовать как нечто само собой разумеющееся, как то было в традиционном обществе. Ее кризисное состояние сравнимо с положением видов, внесенных в Красную книгу. Ее нужно оберегать, выращивать как редкое растение, постоянно наблюдать за ее неприкосновенностью и защищать всеми доступными средствами и способами", – заявил патриарх, открывая заседание Высшего церковного совета (ВЦС) в пятницу.

"Сегодня у власти люди православных убеждений, а ведь когда-то могут появиться и другие. Поэтому ни в коем случае не столько личности должны определять отношение к семейным ценностям, да и вообще к религиозной проблематике, сколько общая культура народа. А у меня есть сомнения по поводу, что такая культура сформирована… Чтобы вопрос изменения отношения к браку, к деторождению рассматривался как жизненно важный для нашей страны — лично я такого пока не ощущаю", – сказал патриарх.