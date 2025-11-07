Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал поддержку участников СВО приоритетом для всей России - РИА Новости, 07.11.2025
19:34 07.11.2025
Медведев назвал поддержку участников СВО приоритетом для всей России
Медведев назвал поддержку участников СВО приоритетом для всей России
2025
общество, россия, дмитрий медведев, единая россия
Общество, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев назвал поддержку участников СВО приоритетом для всей России

Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Поддержка участников специальной военной операции является безусловным приоритетом для всей России, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Председатель ЕР на заседании программной комиссии обозначил ключевые направления, по которым партия будет добиваться увеличения расходов в бюджете. В ходе мероприятия Медведев обозначил, что важной задачей является поддержка участников специальной военной операции и членов их семей.
"Это безусловный приоритет не только для нашей партии, а вообще для всей нашей страны", - заявил Медведев.
Медведев призвал дать участникам СВО реализоваться на "гражданке"
Медведев призвал дать участникам СВО реализоваться на "гражданке"
3 апреля, 16:33
 
